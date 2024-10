Le idee dei dipendenti Stellantis alimentano l’innovazione per una mobilità più efficiente

In un settore in continua evoluzione come quello dell’automotive, l'innovazione gioca un ruolo chiave per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Stellantis, uno dei principali protagonisti del settore a livello globale, ha deciso di puntare sulla creatività dei propri dipendenti per sviluppare soluzioni che rendano la mobilità pulita, sicura e conveniente.

Il programma Genius Award rappresenta uno strumento fondamentale per canalizzare le idee dei dipendenti, trasformandole in innovazioni tangibili. Qualsiasi lavoratore del gruppo può partecipare al programma, presentando la propria idea, grande o piccola che sia. La filosofia dietro questo premio è chiara: ogni suggerimento può avere un impatto rilevante sui prodotti finali e sui servizi dell'azienda, contribuendo alla sua crescita e al miglioramento della customer experience.

L’idea che diventa realtà: il sistema di cavi a rientro automatico

Un esempio concreto di come una piccola intuizione possa fare la differenza è il progetto di un gruppo di dipendenti europei, che ha individuato un problema comune per i conducenti di veicoli elettrici: il cavo di ricarica. Spesso ingombrante e poco pratico da riporre, il cavo crea disagi ai clienti, occupando spazio nel vano di carico. Il team ha quindi proposto una soluzione innovativa: un sistema di cavi a rientro automatico, integrato sotto il cofano anteriore del veicolo, che sarà implementato sulla nuovissima Fiat Grande Panda a fine 2024.

Questa brillante intuizione è valsa al team il Genius Award 2024, dimostrando come le piccole innovazioni possano semplificare l'esperienza degli utenti e migliorare la funzionalità dei veicoli elettrici. Questa soluzione non solo ottimizza lo spazio, ma risponde a un'esigenza reale dei clienti, rendendo più pratica la gestione della ricarica.

Il programma Genius Award: un motore di innovazione

Il Genius Award è molto più di un semplice concorso: è una piattaforma che consente ai dipendenti di Stellantis di contribuire direttamente allo sviluppo tecnologico e produttivo dell'azienda. Ogni mese, un team di giurati interni seleziona le 10 migliori proposte tra tutte quelle presentate dai dipendenti, e il vincitore viene premiato come “Genius of the Month”. Alla fine dell'anno, i vincitori mensili si contendono il prestigioso titolo di “Genius of the Year”.

Anche le idee non selezionate per il premio principale possono essere sviluppate o brevettate, contribuendo al vasto patrimonio di innovazioni di Stellantis, che si riflette nella qualità e nell'unicità dei suoi 14 marchi iconici.

Un patrimonio di creatività al servizio dell’azienda

Stellantis riconosce l'importanza di stimolare la creatività all'interno del proprio team. Questo approccio non solo contribuisce al miglioramento dei processi e dei prodotti, ma rafforza anche il legame tra i dipendenti e l'azienda. Come ha sottolineato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, “Per innovare non bisogna essere dei maghi. Servono creatività e passione, persone capaci di vedere una soluzione ad ogni problema. L’innovazione è ovunque intorno a noi: quando la utilizziamo per migliorare i nostri prodotti e servizi, i clienti vincono”.

Verso una mobilità del futuro

Grazie al Genius Award e al supporto di un team globale di ingegneri e leader di talento, Stellantis continua a tracciare la strada verso una mobilità sempre più pulita, sicura e sostenibile. Le idee dei dipendenti rappresentano un valore aggiunto in questo percorso, dimostrando che l’innovazione non deve necessariamente provenire dall'alto, ma può nascere anche dalle menti di chi lavora ogni giorno per migliorare il futuro dell'automotive.

Con progetti come il sistema di cavi a rientro automatico e tante altre idee in fase di sviluppo, Stellantis conferma il suo impegno nel mettere i clienti al centro delle sue innovazioni, rendendo i veicoli sempre più efficienti e pratici.