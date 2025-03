Leapmotor C10 REEV: autonomia record fino a 970 km, sbarca in Europa

Leapmotor, il marchio cinese parte del gruppo Stellantis, continua il suo percorso di espansione globale presentando il Leapmotor C10 REEV,

un modello ibrido avanzato dotato di un innovativo sistema Range Extender. La vettura, ordinabile da inizio anno sul mercato europeo, è stata sviluppata per offrire una soluzione pratica e sostenibile a chi desidera una guida elettrica senza compromessi sull'autonomia, che arriva fino a 970 chilometri.

Al cuore della tecnologia del C10 c'è un motore Range Extender evoluto, con un sistema di generazione elettrica altamente efficiente che raggiunge una straordinaria efficienza del 96,5%. Questa innovazione tecnologica non solo riduce i consumi, ma diminuisce anche il peso complessivo del veicolo di 8 kg rispetto ai modelli precedenti.

Il comfort di guida è uno degli aspetti chiave del C10 REEV, che presenta soluzioni avanzate per ridurre rumori e vibrazioni (NVH). Fra queste, spiccano gli anelli del pistone rivestiti in carbonio simile al diamante e diametri ottimizzati per i cuscinetti, garantendo un'esperienza di guida estremamente silenziosa e fluida.

La tecnologia ibrida Range Extender combina il meglio dei due mondi: la vettura procede sempre elettricamente, con un motore a benzina che interviene esclusivamente per ricaricare la batteria quando necessario. Questo rende il C10 REEV una soluzione ideale per affrontare viaggi di lunga percorrenza senza alcun problema di autonomia.

Con il nuovo modello C10 REEV, Leapmotor conferma la propria crescita internazionale come brand del gruppo Stellantis, offrendo al mercato europeo una vettura altamente competitiva nel segmento ibrido, con un prezzo di partenza molto competitivo, a partire da 37.400 euro.