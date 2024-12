Leapmotor C10 REEV: debutto europeo al Salone dell'Auto di Bruxelles 2025

Leapmotor parteciperà al 101° Salone dell’automobile di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025, presentando per la prima volta in Europa la Leapmotor C10 REEV.

Questo innovativo modello Range Extender Electric Vehicle (REEV) unisce i vantaggi dei veicoli elettrici e delle auto tradizionali a benzina, offrendo una soluzione flessibile ed efficiente per i consumatori moderni.

La Leapmotor C10 REEV si distingue per la sua tecnologia avanzata: un motore elettrico da 158 kW (215 CV) abbinato a un motore a combustione interna (ICE) da 1,5 litri. Grazie alla batteria da 28,4 kWh, il veicolo offre un’autonomia elettrica di 145 km (WLTP), mentre l’autonomia complessiva supera i 950 km, rendendolo ideale sia per la guida in città che per lunghi viaggi.

In modalità combinata, la C10 REEV consuma solo 0,4 L/100 km e produce appena 10 g/km di CO2, sottolineando il suo impegno verso la sostenibilità. Il Range Extender consente di guidare prevalentemente in modalità elettrica: quando la batteria si scarica, il motore a benzina si attiva per generare elettricità e ricaricare la batteria, mantenendo un’esperienza di guida silenziosa, fluida e reattiva.

Tra le caratteristiche principali, la C10 REEV offre la possibilità di selezionare diverse modalità energetiche per ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze del conducente. Inoltre, supporta la ricarica rapida AC e DC, consentendo di recuperare il 50% dell’autonomia elettrica in soli 18 minuti, un’opzione perfetta per i viaggi a lunga distanza.

La Leapmotor C10 REEV è una pietra miliare della strategia del brand per l’espansione nel mercato europeo. La combinazione di tecnologia innovativa, prestazioni elevate e un prezzo competitivo rende questo modello una scelta interessante per i consumatori che cercano la flessibilità dell’ibrido unita all’efficienza della guida elettrica.

Leapmotor si posiziona come leader nell’innovazione e nella sostenibilità, offrendo soluzioni di mobilità avanzate per rispondere alle necessità di un mondo sempre più orientato verso un futuro a basse emissioni. Con il debutto della C10 REEV al Salone di Bruxelles, Leapmotor dimostra il suo impegno nel ridefinire gli standard di efficienza e praticità nel settore automobilistico europeo.