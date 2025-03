Leasys chiude il 2024 con una crescita record: oltre 900 mila veicoli in flotta e un attivo superiore a 10 miliardi

Il 2024 è stato un anno positivo per Leasys, il gigante europeo del noleggio a lungo termine partecipato da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.

I dati recentemente diffusi evidenziano una crescita solida e costante, nonostante un contesto di mercato complesso e competitivo. Con più di 243 mila nuovi contratti sottoscritti nell’anno, pari a un incremento dell’87% rispetto al 2023, e una flotta complessiva che supera i 906 mila veicoli, Leasys conferma il suo ruolo di leader del noleggio automotive in Europa.

Questa accelerazione è stata favorita dal pieno consolidamento delle attività di Leasys e Free2move Lease (F2M Lease), avviato nell’anno precedente, che ha rafforzato significativamente la presenza commerciale nei mercati strategici e incrementato le sinergie operative con Stellantis. La partnership con il colosso automobilistico ha permesso una crescita eccezionale della penetrazione di mercato, aumentata di ben 21 punti nel segmento del noleggio a lungo termine e di 9 punti nel canale B2B.

I risultati finanziari del 2024 hanno dimostrato una forte solidità, con un valore dell'attivo che ha raggiunto i 10,2 miliardi di euro (+36% rispetto al 2023) e impieghi medi per 8,6 miliardi di euro, in crescita del 38%. Nonostante il mercato delle auto usate abbia subito una fase di normalizzazione che ha penalizzato molti competitor, Leasys è riuscita a mantenere un margine positivo anche su questo fronte, chiudendo l’anno con un risultato di 65 milioni di euro derivante dalla rivendita dei veicoli.

Rolando D'Arco, CEO di Leasys, ha così commentato questi importanti risultati: «Il 2024 è stato un anno di consolidamento e crescita. La nostra capacità di adattarci rapidamente alle dinamiche di mercato, puntando su innovazione, digitalizzazione e mobilità sostenibile, si è tradotta in una solida performance commerciale e finanziaria. Abbiamo superato i 906.000 veicoli gestiti e raggiunto un valore dell'attivo di 10,2 miliardi di euro. È il risultato concreto della strategia avviata dopo l’integrazione completa delle attività di Free2move Lease, che ha portato alla nascita di una nuova Leasys, più agile, digitale e orientata al futuro».

La crescita di Leasys è stata sostenuta anche da importanti sviluppi nella digitalizzazione dei servizi. Tra questi, spiccano il lancio del nuovo e-Store, una piattaforma completamente digitale e paperless, che consente ai clienti di scegliere e attivare contratti di noleggio direttamente online. Un altro traguardo raggiunto nel 2024 è stato il rinnovamento del portale My Leasys, rivolto ai Fleet Manager, che oggi offre un monitoraggio avanzato e in tempo reale di consumi, manutenzione e stato generale della flotta. Tali innovazioni hanno permesso di ridurre ulteriormente i costi operativi e migliorare sensibilmente l’esperienza cliente, con il Net Promoter Score (indice di soddisfazione cliente) in crescita del 13% rispetto al 2023.

In linea con l’impegno per la sostenibilità ambientale, Leasys ha investito significativamente nella promozione della mobilità elettrificata. La gamma di veicoli elettrici e ibridi ha visto una crescita del 50% rispetto all'anno precedente, un dato significativo che evidenzia l'interesse crescente da parte delle aziende e dei privati verso soluzioni più ecologiche. In questo ambito, il lancio di formule innovative come Leasys e-Move, che incoraggia il noleggio di vetture elettriche e favorisce il riutilizzo intelligente dei veicoli, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità sostenibile e circolare.

Sotto il profilo della gestione finanziaria, il 2024 ha visto Leasys consolidare ulteriormente il proprio rapporto con investitori e istituti finanziari. L’azienda ha ampliato le proprie linee di credito con banche terze, raggiungendo un totale di 2,3 miliardi di euro, e incrementato il programma Euro Medium Term Notes da 5 a 8 miliardi di euro. Questo ha consentito al gruppo di mantenere il costo del debito a livelli altamente competitivi e di finanziare con successo la rapida espansione della flotta gestita.

L'efficienza operativa si è confermata come uno dei punti di forza dell'azienda, con costi di gestione contenuti all'1,94% degli impieghi medi, un miglioramento di sette punti base rispetto al 2023. Questi dati testimoniano la rigorosa disciplina finanziaria di Leasys, capace di mantenere sotto stretto controllo anche il costo del rischio, rimasto stabilmente attorno allo 0,4%.

Guardando al futuro, Leasys intende proseguire nel suo percorso di crescita, con un chiaro obiettivo strategico per il 2025: rafforzare la propria presenza sui mercati europei puntando ulteriormente su digitalizzazione e sostenibilità, e continuare a investire in tecnologia e risorse umane. Le iniziative del prossimo anno mirano a consolidare ulteriormente il ruolo dell'azienda come leader nel settore della mobilità aziendale, offrendo ai clienti soluzioni sempre più personalizzate, efficienti e sostenibili.

La visione di Leasys per il futuro è chiara e ambiziosa: unire la sostenibilità ambientale con una forte spinta verso l'innovazione digitale e l'eccellenza del servizio, mantenendo una posizione di leadership nel settore della mobilità a lungo termine. Con oltre 1.380 dipendenti impegnati quotidianamente in questa sfida, Leasys è pronta ad affrontare il futuro della mobilità in Europa, con l'obiettivo dichiarato di superare la soglia del milione di veicoli gestiti entro il 2026.