Leasys presenta il nuovo CarCloud con Renegade & Compass 4xe Plug-in Hybrid

Leasys, società controllata da FCA Bank, presenta il primo abbonamento per una mobilità sempre più sostenibile arricchendo CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, con Renegade & Compass Plug-in Hybrid, la nuova ed esclusiva formula targata Jeep®. Dal lancio del programma più di 8 mila persone si sono già iscritte al CarCloud.

Con Leasys CarCloud Renegade & Compass Plug-in Hybrid, a fronte di un canone fisso mensile di 479 euro, si avrà la possibilità di guidare, a seconda delle proprie necessità, una Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid o una Jeep® Compass 4xe Plug-in Hybrid, comprese all’interno dello stesso abbonamento.

Le vetture avranno in dotazione un cavo per la ricarica da presa domestica e inoltre, tramite il servizio e-parking disponibile sull’app CarCloud e sul sito mobilitystore.leasys.com, sarà possibile visualizzare un Mobility Store dotato di colonnina elettrica e raggiungerlo per ricaricare gratuitamente il veicolo. Presenti presso tutti i principali centri urbani, aeroporti, porti e stazioni del Paese, il numero dei Leasys Mobility Store salirà ad oltre 400 entro la fine del 2020, per un totale di 1.200 nuovi punti di ricarica.

Per abbonarsi al nuovo CarCloud Plug-in Hybrid sarà sufficiente effettuare l’iscrizione una tantum su Amazon, al costo di 249 euro e convertire il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. L’abbonamento non ha vincoli temporali e il cliente ha la possibilità di entrare, rinnovare mensilmente o uscire in ogni momento. L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.) e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come la kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).

Tramite l’app di Leasys CarCloud, inoltre, l’utente ha accesso a diversi servizi che spaziano dal monitoraggio dei chilometri percorsi e di quelli residui alla possibilità di cambiare auto o opzione di abbonamento. Oltre a questo, sarà possibile aggiungere uno o più servizi accessori per potenziare il proprio piano e monitorare la fatturazione dell'abbonamento gestendo i propri dati e le modalità di addebito. Inoltre, grazie alle notifiche push, gli utenti saranno sempre aggiornati sullo stato del loro abbonamento e potranno gestire facilmente il rinnovo e i servizi scelti di mese in mese.

A partire da oggi i clienti interessati all’abbonamento Renegade & Compass 4xe Plug-in Hybrid potranno acquistare il voucher d’iscrizione su amazon.it, convertirlo a partire dal 22 settembre 2020 sul sito carcloud.leasys.com e ritirare l’auto a partire dal 1 ottobre 2020 in uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti, in questa fase di lancio, nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia.

Leasys CarCloud è l’innovativa soluzione che privilegia la libertà di muoversi scegliendo il tipo di mezzo più funzionale in base alle differenti situazioni e bisogni. Pensato per offrire vantaggi e flessibilità ai privati e ai liberi professionisti, il servizio, oltre al nuovo cloud Renegade & Compass 4xe Plug-in Hybrid offre la possibilità di scegliere tra diverse formule: City Plus, con Fiat Panda,Fiat Panda City Cross, Fiat 500,Lancia Ypsilon, Metropolis Plus, Fiat 500L – 500L Cross– 500X – 500L Wagon - Fiat Tipo 5 porte - Fiat Tipo SW - Fiat Tipo 4 porte, Jeep® Adventure, con Renegade, Compass e Cherokee e Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Oltre a questo, sarà possibile aggiungere uno o più servizi accessori per potenziare il proprio piano (come l’assicurazione Super Cover, la Seconda Guida e i Km aggiuntivi).