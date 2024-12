LG rivoluziona la sicurezza dei veicoli con la nuova soluzione AI debutta al CES 2025

LG Electronics (LG) ha scelto il prestigioso palcoscenico del CES 2025 di Las Vegas per presentare “AI In-Vehicle Experience”, una soluzione innovativa basata sull’Intelligenza Artificiale

progettata per migliorare la sicurezza e il comfort all’interno dei veicoli. Grazie alla tecnologia Vision AI, il sistema è in grado di ottimizzare l’esperienza di guida adattandosi in tempo reale alle esigenze di conducente e passeggeri.



Il cuore di questa tecnologia si basa su due sistemi principali: il Driver Monitoring System (DMS) e il Driver and Interior Monitoring System (DIMS). Entrambi utilizzano l’analisi visiva avanzata per monitorare le condizioni dell’abitacolo e del conducente. Al CES, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare queste innovazioni attraverso simulazioni interattive che mostrano come LG riesca a migliorare la sicurezza e il benessere a bordo.

Il DMS è capace di analizzare la frequenza cardiaca e le espressioni facciali in tempo reale, identificando eventuali segnali di affaticamento o stress del conducente. Questo sistema non solo garantisce un’esperienza di guida più sicura, ma fornisce anche un metodo semplice per monitorare la salute personale nel tempo.



“AI In-Vehicle Experience” va oltre la sicurezza, offrendo una guida completamente personalizzata. Il sistema fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni stradali, percorsi ottimizzati e informazioni dettagliate su punti di interesse vicini. Tutto ciò è possibile grazie alla combinazione di Vision AI e sensori avanzati, che permettono al sistema di adattarsi intuitivamente alle preferenze dei singoli utenti.



Il presidente di LG Vehicle Solution Company, Eun Seok-hyun, ha commentato: “Dotata di Affectionate Intelligence, la tecnologia empatica di LG, la nostra soluzione offre ai produttori di auto prestazioni straordinarie in termini di qualità e flessibilità. L’obiettivo è garantire a conducenti e passeggeri un’esperienza di guida sicura, piacevole e su misura.”

Con questa soluzione, LG conferma il suo impegno verso un futuro della mobilità intelligente, dove tecnologia e benessere si intrecciano per migliorare la vita delle persone.