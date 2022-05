Lo stile di DS 3 Crossback Toits De Paris raccontato da Freeda

Dopo le passerelle della moda milanese DS 3 CROSSBACK TOITS DE PARIS è stata la protagonista di un nuovo racconto, tutto al femminile con cui Freeda e DS Automobiles hanno voluto mettere in risalto gli aspetti comuni legati alla passione per il viaggio, lo stile e il carattere deciso della protagonista.

Per ogni look di Giulia, sia esso elegante come il tetto della vettura che celebra i famosi tetti parigini patrimonio dell’UNESCO, o sofisticato come lo sono le maniglie a scomparsa della vettura, il connubio è perfetto a sottolineare che DS 3 CROSSBACK TOITS DE PARIS ben si colloca tra le migliori compagne di viaggio e di shopping.

Ad ogni look corrisponde un accessorio in una perfetta armonia di stile e raffinatezza come la scelta dei badge esclusivi davanti e sui lati che rivelano lo skyline parigino e monumenti iconici come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore.

DS 3 CROSSBACK TOITS DE PARIS è la vettura perfetta per una donna contemporanea, determinata e audace che vuole distinguersi. Per farlo punta i suoi fari su un look di tendenza e contemporaneo che trova posto nella grande community di Freeda, seguita da oltre 2,4 milioni di utenti.

In aggiunta, a intrigare il pubblico femminile avanguardista e tecnologico, è anche lo spazio a bordo della vettura grazie ad un abitacolo confortevole, rivestito in Nero Basalto e il volante in pelle pieno fiore lavorato a mano senza dimenticare l’offerta 100% elettrica della versione E-Tense di DS 3 CROSSBACK TOITS DE PARIS.

Tra gli equipaggiamenti degni di nota, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico e i tergicristalli anteriori con avviamento automatico e regolazione della velocità, nonché i diversi sistemi tecnologici di sicurezza.

A partire da lunedì 10 maggio e per tutta la settimana, sui canali social di DS Automobiles la storia di Giulia, a bordo di DS 3 CROSSBACK TOITS DE PARIS, incuriosirà il pubblico con racconti e curiosità dietro le quinte a dimostrazione che DS Automobiles è un marchio dinamico con un savoir faire unico, che piace alle donne.