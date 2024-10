LoJack rivoluziona la manutenzione predittiva delle macchine da lavoro con soluzioni avanzate di monitoraggio

LoJack Italia ha presentato una nuova soluzione tecnologica che rappresenta un'importante innovazione nel settore delle macchine da lavoro, svelata durante l'Assemblea dell'Associazione Assodimi.

L'azienda, leader nelle tecnologie di intelligenza connessa per il monitoraggio e il recupero di veicoli, ha sviluppato un sistema che permette di monitorare in tempo reale una serie di parametri vitali dei mezzi, prevenendo guasti meccanici e ottimizzando la gestione delle flotte.

Questa innovativa piattaforma consente di raccogliere dati chiave tramite dispositivi installati sui mezzi, fornendo informazioni dettagliate sulla localizzazione, i chilometri percorsi e le ore di accensione del motore. La novità principale, tuttavia, è la capacità di rilevare in anticipo malfunzionamenti o avarie, segnalando problemi tecnici prima che si manifestino con spie o anomalie evidenti. Questa funzionalità consente alle aziende di intervenire tempestivamente, evitando costosi fermi macchina e migliorando la produttività.

Nicola Mannari, Senior Sales Director di LoJack Italia e SML Automotive EMEA, ha commentato: "Questa svolta tecnologica segna un nuovo passo verso il cantiere digitale, offrendo uno strumento prezioso per rendere più efficiente la gestione della flotta e prevenire dispendiosi guasti e fermi delle macchine."

La soluzione telematica LoJack, denominata Industrial IoT Gateway, è stata recentemente premiata dalla rivista americana OEM Off-Highway come uno dei migliori nuovi prodotti del 2024 per il settore delle attrezzature mobili on- e off-road. Grazie a funzioni avanzate come il monitoraggio di dati critici e la gestione remota di aggiornamenti firmware, il sistema offre un livello di ottimizzazione operativo senza precedenti in ambienti difficili, come quello delle costruzioni, dell’agricoltura e dell’estrazione mineraria.

L’offerta LoJack non si limita alla sola manutenzione predittiva. Attraverso una partnership con Skiprent, un'innovativa applicazione per la gestione digitale del noleggio, LoJack potenzia ulteriormente l’efficienza delle operazioni di renting. La soluzione consente di automatizzare la consegna e il ritiro dei mezzi, garantendo sicurezza e tracciabilità in ogni fase, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’esperienza per i noleggiatori e i loro clienti.

Questa tecnologia si integra perfettamente con il sistema di protezione dal furto di LoJack, basato sulla tecnologia in radiofrequenza, che monitora non solo la posizione del mezzo, ma anche parametri aggiuntivi come le ore di funzionamento della presa di forza e i tragitti percorsi, tutto visualizzabile da remoto tramite dashboard personalizzate.