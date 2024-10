Louis Vuitton Cup: Ineos Britannia supera Luna Rossa e si avvicina alla vittoria

La sesta giornata delle finali della Louis Vuitton Cup ha visto Luna Rossa Prada Pirelli affrontare difficoltà significative contro Ineos Britannia, perdendo entrambi i match della giornata.

Le condizioni in mare erano complesse, con un vento di 17 nodi da est e onde incrociate di oltre un metro che hanno messo a dura prova gli equipaggi e i loro AC75.

Nel primo match, Luna Rossa ha subito un lieve svantaggio già alla partenza, dovuto a una scelta errata del fiocco, come spiegato da Horacio Carabelli, Design Coordinator del team italiano: “La scelta del fiocco non è stata ottimale, il vento non è aumentato come previsto e abbiamo sofferto in poppa.” Nonostante gli sforzi dell’equipaggio italiano, gli inglesi hanno navigato con precisione e sono riusciti a mantenere il controllo della gara, aumentando progressivamente il loro vantaggio. Alla prima boa, Ineos Britannia aveva solo 2 secondi di vantaggio, ma è riuscita ad aumentare il distacco fino a tagliare il traguardo in testa.

Nel secondo match, Luna Rossa ha cercato di riscattarsi, ma una partenza sopravvento di Ineos Britannia ha costretto la barca italiana a virare subito dopo la linea di partenza, indirizzandosi verso la parte destra del campo di regata. Gli inglesi, invece, hanno trovato un vento più favorevole e sono riusciti a girare la prima boa con un vantaggio di 3 secondi. Luna Rossa è riuscita a recuperare parte del distacco nel quinto lato, approfittando di un problema di controllo di Ineos Britannia, ma non abbastanza da ribaltare la situazione.

Un team che guarda avanti

Nonostante la giornata difficile, Horacio Carabelli si è mostrato fiducioso: “Il nostro è un team forte, guardiamo avanti e ci prepariamo per venerdì. Abbiamo una giornata importante davanti a noi e saremo pronti a dare il massimo per vincere.” L'obiettivo di Luna Rossa rimane quello di conquistare la Louis Vuitton Cup e accedere alla Coppa America, una sfida per cui il team si prepara da quattro anni.



Le condizioni difficili e alcuni piccoli errori hanno giocato a sfavore di Luna Rossa, ma il team italiano è determinato a recuperare nelle prossime regate. Ineos Britannia, ora in vantaggio, è più vicina alla vittoria, ma nulla è ancora deciso. Venerdì sarà una giornata cruciale per il futuro di Luna Rossa nelle finali della Louis Vuitton Cup.