Luca de Meo e la rivoluzione Renault: la strategia Futurama

Dopo il successo della strategia Renaulution, il Gruppo Renault rilancia con Futurama, un ambizioso piano che mira a consolidare la casa automobilistica

tra i leader dell’innovazione e ad ampliare le fonti di ricavo oltre la semplice produzione di veicoli. L’iniziativa segna un nuovo capitolo per il marchio francese, che dopo aver raggiunto una solidità finanziaria invidiabile, ora punta a crescere in scala e diversificare le proprie attività.

Dalla crisi ai record: i numeri di un successo

Lanciato nel 2021 dal CEO Luca de Meo, il piano Renaulution ha permesso a Renault di tornare in attivo dopo anni difficili. I risultati parlano chiaro: nel 2024 il gruppo ha registrato profitti record per il terzo anno consecutivo, con 4,3 miliardi di euro di utile, in crescita rispetto ai 146 milioni dell’anno precedente. Il margine operativo ha raggiunto il 7,6%, avvicinandosi a colossi come Mercedes-Benz e Ferrari.

“Abbiamo trasformato il Gruppo Renault in una macchina agile, efficace ed efficiente”, ha dichiarato de Meo, sottolineando come ora sia arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo e sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione del settore automotive.

I tre pilastri di Futurama: investimenti, scala e diversificazione

Futurama si fonda su tre principi cardine:

Investire nel Gruppo

Renault vuole posizionarsi nella “Champions League dell’innovazione”, puntando su tecnologie all’avanguardia e maggiore produttività. L’obiettivo è consolidare la leadership nel settore, anche attraverso il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo.

Aumento della scala

Il settore automotive è altamente competitivo e capital-intensive, per questo Renault continuerà a crescere attraverso partnership strategiche. De Meo ha citato le collaborazioni con Google per il software e Geely per i motori a combustione, confermando l’intenzione di rafforzare le oltre 20 alleanze strategiche avviate dal 2021.

Diversificazione del business

Uno degli aspetti più rivoluzionari di Futurama è la volontà di Renault di affrancarsi dalla ciclicità del settore auto, sviluppando nuove fonti di ricavo. Tra i settori su cui il gruppo intende puntare troviamo software, finanza ed energia, settori in forte crescita e con ampi margini di profitto.

“Non stiamo abbandonando il nostro core business, ma vogliamo ampliare il nostro raggio d’azione per creare nuovo valore”, ha dichiarato de Meo, senza svelare dettagli specifici, ma confermando un chiaro cambio di prospettiva per il futuro di Renault.

Verso una nuova era per Renault

Con Futurama, Renault non solo conferma la solidità della sua trasformazione, ma getta le basi per una nuova era di crescita e innovazione. L’azienda si prepara ad affrontare le sfide della mobilità moderna con un approccio strategico che va oltre la produzione di veicoli, posizionandosi come protagonista della rivoluzione tecnologica e industriale del settore automotive.