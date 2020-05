Luca Napolitano Head of EMEA Fiat rispondere alle curiosità sulla Nuova 500

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands, rispondere direttamente, personalmente e senza filtri alle curiosità e ai dubbi degli utenti della chat Fiat dedicata alla Nuova 500.

Le domande provengono dalla chat che Fiat, primo produttore nell’automotive, ha implementato per avere un canale di comunicazione diretto, semplice e senza filtri con tutti gli appassionati e i potenziali clienti della Nuova 500, la prima “full-electric” di casa Fiat.

Nella seconda puntata del format “Due chiacchiere in chat con Fiat”, Luca Napolitano prima di rispondere alle curiosità e alle domande provenienti da utenti di molti Paesi tra cui Spagna, Inghilterra e Italia, fa il punto sul re-start in casa Fiat:

ha riaperto lo stabilimento Mirafiori di Torino dove viene prodotta appunto la Nuova 500;

le concessionarie Fiat in Italia e in Europa stanno riaprendo.

Nella seconda puntata del format Luca Napolitano, a proposito di infotainment, sottolinea che la Nuova 500 adotta il più nuovo sistema di infotainment del FCA Group, ed è la prima vettura del gruppo ad esserne equipaggiata. Il nuovo infotainment stabilisce il benchmark in termini di velocità, flessibilità, customizzazione, oltre ad adottare una interfaccia “natural language” che consente massima libertà espressiva per l’utente.

Un cliente inglese si interroga su un’eventuale versione Abarth, all’insegna delle prestazioni e del divertimento, mentre dall’Italia arriva l’assist per parlare delle colonnine di ricarica. Come e dove si trovano? Sarà sufficiente affidarsi alla Nuova 500 che tra le mappe del navigatore custodisce tutti i punti di ricarica pubblici. Con la Nuova 500 sarà possibile usufruire di una rete di più di 120.000 punti di ricarica in tutta Europa, accessibili e pagabili direttamente attraverso il proprio telefonino. Da ultimo importante sottolineare come la serie speciale “La Prima”, ordinabile on line, offre il fast charge di serie, per una ricarica giornaliera in soli 5 minuti, anche dalla propria wallbox di casa.