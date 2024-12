Maserati celebra i 110 anni con la Tridente Experience: un omaggio alla storia e al lusso

Modena, culla della Motor Valley, è stata protagonista di un evento esclusivo lo scorso fine settimana: la Tridente Experience, un omaggio ai 110 anni di storia e innovazione del marchio Maserati.

Immersi nella suggestiva cornice della città emiliana, gli ospiti hanno vissuto due giornate indimenticabili tra lusso, performance e tradizione, il tutto impreziosito da luoghi simbolo del brand e da esperienze uniche.

La celebrazione si è aperta presso la storica sede di Maserati in viale Ciro Menotti, illuminata per l’occasione con una scenografica torre blu. Qui, gli ospiti hanno assistito al tanto atteso unveiling della Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO, una serie limitata creata in due configurazioni da soli 55 esemplari ciascuna. Questo modello rappresenta un tributo speciale al glorioso passato e al futuro innovativo del marchio. Tra i presenti, personalità illustri come il Club Maserati Italia, la Famiglia Panini, i nipoti di Ettore Maserati e l'attrice Matilda De Angelis, che ha guidato i partecipanti alla scoperta della storia e dell’identità moderna del brand.

Il percorso è proseguito nel cuore di Modena, in Piazza Roma, dove tra visite culturali e momenti istituzionali, gli ospiti hanno potuto immergersi nel patrimonio culturale della città. La serata si è conclusa presso Casa Maria Luigia, il ristorante dello chef stellato Massimo Bottura, con una cena di gala che ha unito arte e alta cucina in un’esperienza multisensoriale.

La giornata di domenica ha visto sfilare 110 Maserati, tra modelli storici e contemporanei, lungo un itinerario che ha attraversato il centro città per giungere all’Autodromo di Modena. I partecipanti hanno potuto testare le prestazioni di modelli iconici come la MC20, la GranTurismo e la Grecale Folgore, cimentandosi in hot laps e gimkane. Grande attenzione anche per la Maserati MCXtrema e la Maserati Tipo Folgore, protagonista del FIA Formula E World Championship.

Ad arricchire l’esperienza, una sessione di cucina tradizionale, durante la quale gli ospiti hanno imparato a preparare i tortellini modenesi, simbolo della gastronomia locale. Un modo unico per celebrare il forte legame tra Maserati e il territorio che ha dato origine al marchio.

Santo Ficili, CEO di Maserati, ha sottolineato: “Celebrare i 110 anni di Maserati qui, nel cuore della Motor Valley, è un’emozione unica. Questo evento rappresenta l’essenza del nostro marchio: performance, design e innovazione uniti alla tradizione italiana. La Tridente Experience rafforza il legame con Modena, una città che è parte integrante della nostra storia e del nostro futuro.”

Con un programma ricco di emozioni e un’attenzione particolare alla valorizzazione delle eccellenze locali, la Tridente Experience ha confermato Maserati come simbolo di lusso italiano e innovazione nel panorama internazionale.