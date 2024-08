Maserati GT2 Stradale: debutto mondiale alla Monterey Car Week 2024

Durante l’edizione 2024 della rinomata Monterey Car Week, Maserati ha presentato al mondo la sua ultima creazione: la Maserati GT2 Stradale.

La vettura è stata svelata al pubblico il 16 agosto nella prestigiosa cornice di The Quail, A Motorsports Gathering, evento clou della settimana motoristica dedicata agli appassionati e agli intenditori di automobili.

La Maserati GT2 Stradale rappresenta una sintesi perfetta tra sportività e innovazione. Derivata dalla Maserati GT2, capolavoro creato per il ritorno del marchio nelle competizioni GT, e dalla MC20, l’iconica vettura del Tridente, la GT2 Stradale si distingue per la sua potenza, velocità e design accattivante. Con una velocità superiore a 320 km/h, una potenza massima di 640 CV e un peso alleggerito di 60 kg rispetto alla MC20, questa super sportiva offre prestazioni senza precedenti, unendo l’esperienza di guida di una vettura da pista al comfort necessario per l’uso su strada.

La GT2 Stradale non solo eccelle in performance, ma offre anche un’ampia possibilità di personalizzazioni, permettendo ai clienti di adattare l’auto alle proprie preferenze estetiche e prestazionali. Il CEO di Maserati, Davide Grasso, ha dichiarato che questo modello rappresenta un’evoluzione significativa della tradizione sportiva del marchio, unendo innovazione tecnica, design ricercato e un’esperienza di guida emozionante.

Oltre alla GT2 Stradale, altre due vetture Maserati hanno brillato durante l’evento: la MC20 Icona, presentata per la prima volta in Nord America, e la MCXtrema, che ha fatto il suo debutto a Laguna Seca. La MC20 Icona, prodotta in edizione limitata per celebrare il ventesimo anniversario del ritorno di Maserati nei campionati GT, si ispira alla leggendaria MC12 Stradale del 2004. La MCXtrema, invece, con i suoi 740 CV, è la più potente vettura da pista mai realizzata dal marchio e rappresenta il futuro dello spirito racing di Maserati.

Queste nuove creazioni sottolineano ancora una volta l’impegno di Maserati nel combinare tradizione e innovazione, fissando nuovi standard nel mondo delle supercar.