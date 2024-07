Maserati TRIDENTE: lusso e innovazione full-electric sull’acqua

La collaborazione tra Maserati e Vita Power ha dato vita a TRIDENTE, un motoscafo di lusso completamente elettrico

che estende la strategia di Maserati nell’elettrificazione dalla strada all'acqua. Questo connubio rappresenta un passo significativo verso una mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni elevate e design raffinato.

Vita Power, azienda leader nella tecnologia marina, e Maserati condividono la stessa visione per il futuro della mobilità: ridurre l'impatto ambientale senza compromessi in termini di performance ed eleganza. Vita Power è stata fondata con l'obiettivo di creare un ecosistema marino elettrico integrato, sviluppando propulsori e yacht completamente elettrici supportati da un'infrastruttura di ricarica rapida dedicata.

TRIDENTE è un motoscafo a zero emissioni di 10,5 metri, progettato per crociere diurne su laghi e coste. Con una potenza massima di 600 cavalli e una capacità di batteria di 252 kWh, TRIDENTE raggiunge una velocità di crociera di 25 nodi e una velocità massima di 40 nodi. La ricarica a corrente continua è estremamente rapida, richiedendo meno di un'ora per un ciclo completo.

TRIDENTE può ospitare fino a 10 passeggeri, capitano incluso, e può essere configurato sia per un pranzo a bordo sia per una crociera rilassante. I passeggeri possono godersi il sole sul prendisole o utilizzare la comoda discesa a mare, completa di doccia e scaletta per nuotare. A prua, TRIDENTE offre una cabina con cuccetta e WC, garantendo comfort e praticità per ogni esigenza.

Costruito in fibra di carbonio, TRIDENTE è rifinito secondo i più alti standard creativi dagli artigiani di Hodgdon Yachts. Questo costruttore americano del Maine, con oltre duecento anni di storia e passione per l’eccellenza, è specializzato in tender per superyacht, garantendo qualità e maestria senza pari.

L'introduzione di TRIDENTE sul mercato non è solo un'aggiunta alla linea di prodotti Maserati, ma rappresenta un impegno concreto verso un futuro più sostenibile. La collaborazione con Vita Power dimostra come due leader dei rispettivi settori possano unire le forze per creare innovazioni significative. TRIDENTE non è solo un mezzo di trasporto, ma un'esperienza di lusso che abbraccia la responsabilità ambientale.

La strategia di Maserati di estendere l'elettrificazione dalle auto alle imbarcazioni è un esempio di come le aziende possono adattarsi e prosperare in un mondo in continua evoluzione. TRIDENTE, con le sue caratteristiche all'avanguardia e il suo design elegante, è destinato a diventare un punto di riferimento nel settore nautico di lusso.

Il motoscafo TRIDENTE rappresenta la perfetta fusione tra lusso, innovazione e sostenibilità. Con la sua potenza elettrica, design raffinato e costruzione di alta qualità, TRIDENTE non è solo un simbolo di prestigio ma anche un passo avanti verso un futuro più verde. Maserati e Vita Power, attraverso TRIDENTE, dimostrano come l'eccellenza nelle prestazioni e l'attenzione all'ambiente possano convivere armoniosamente, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile sull'acqua.