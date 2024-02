Massimo Frascella: la nuova visione del Design in casa Audi

In un momento storico cruciale per il settore automobilistico, Audi AG annuncia un cambio significativo alla guida del suo Reparto Design: Massimo Frascella assume il ruolo di Chief Creative Officer,

portando una ventata di freschezza e una visione innovativa che promette di ridefinire lo stile delle future generazioni di veicoli Audi. Con una carriera prestigiosa alle spalle, Frascella si dice onorato di guidare un team di talenti eccezionali, puntando a nuove vette di innovazione e personalità stilistica.

La filosofia di Frascella si distingue per la ricerca della semplicità, un approccio al design che esclude l'ornamentazione superflua e le tendenze passeggere, preferendo linee pulite e uno stile senza tempo. Questi principi, secondo Frascella, sono fondamentali per ispirare, connettere e guidare il cambiamento, facendo del design non solo un elemento distintivo ma il cuore pulsante del marchio Audi.

Il CEO di Audi AG, Gernot Döllner, sottolinea l'importanza del design nel DNA di Audi, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione tecnologica. La visione di Frascella, incentrata sulla semplicità e la proporzione, si allinea perfettamente ai valori Audi, promettendo di rendere il design dei nuovi modelli immediatamente riconoscibile e emotivamente coinvolgente, sia esternamente che all'interno dell'abitacolo.

Frascella succede a Marc Lichte, che ha diretto con successo il Reparto Design Audi dal 2014, introducendo innovazioni significative e modelli rivoluzionari, tra cui la prima generazione di veicoli completamente elettrici del marchio. Döllner rende omaggio a Lichte per il suo decennio di contributi creativi e visionari, che hanno plasmato l'evoluzione del design Audi nell'era della mobilità elettrica.

Con il rinnovamento del Dipartimento Design, che ora riporta direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Audi riafferma il suo impegno verso l'innovazione e la distinzione nel design automobilistico. L'arrivo di Massimo Frascella segna l'inizio di un nuovo capitolo entusiasmante per Audi, con la promessa di veicoli che non solo incarnano l'avanguardia tecnologica ma anche un linguaggio stilistico inconfondibile e ricco di emozioni.