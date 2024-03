Mercedes aggiorna la gamma EQB e GLB, versatilità al top nei SUV

Mercedes-Benz eleva ulteriormente l'asticella nel segmento dei SUV con i nuovi modelli EQB e GLB, dimostrandosi pioniera nell'offrire veicoli che combinano versatilità, design innovativo e tecnologie avanzate.

Queste vetture sono state concepite per soddisfare le esigenze delle famiglie numerose, degli appassionati di tempo libero e degli sport all'aria aperta, nonché del settore business, grazie alla possibilità di configurare fino a sette posti a bordo.

Il design di EQB ed GLB si ispira chiaramente a modelli iconici come la Classe G e il GLK, ma si distingue per un approccio estetico e funzionale rinnovato. Il facelift ha reso questi SUV ancora più sportivi e attraenti, con la GLB che punta su un look offroad marcato e l'EQA che adotta dettagli che richiamano l'universo tech.

La dotazione tecnologica è all'avanguardia, con un pacchetto di assistenza alla guida aggiornato e l'introduzione della nuova generazione del sistema di infotainment MBUX, che assicura un'esperienza di guida sicura, confortevole e interattiva.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, EQB e GLB offrono un'ampia gamma di opzioni, dai motori Diesel di ultima generazione ai benzina mild hybrid e agli elettrici puri, con autonomie che possono raggiungere fino a 534 km. Questa varietà permette ai clienti di scegliere il propulsore più adatto alle proprie esigenze, garantendo al contempo efficienza e rispetto per l'ambiente.

Il forte upgrade estetico e tecnologico, unitamente alla flessibilità offerta dalle diverse configurazioni e motorizzazioni, posiziona EQB e GLB come modelli di riferimento nel loro segmento, pronti a conquistare chi cerca un SUV capace di combinare eleganza, spazio e performance ecologiche. Con ben sette versioni disponibili, Mercedes-Benz assicura un ingresso al top nel mondo dei SUV, offrendo soluzioni adatte sia per le famiglie che per il mondo business.