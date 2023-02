Mercedes aggiorna la GLE e GLE Coupé:

la Mercedes-Benz GLE e la sua declinazione più sportiva, la GLE Coupé,

sono adatte alla famiglia, al tempo libero, ai lunghi viaggi, con un’importante capacità di carico. La trazione 4MATIC, di serie in Europa, garantisce piena sicurezza e piacere di guida anche in condizioni di scarsa trazione o su terreni fuoristrada con pendenze fino al 100%. Un carico di traino fino a 3,5 tonnellate consente di trainare un rimorchio per cavalli o un'auto d'epoca di valore.

Un profondo restyling che ha aggiornato gli esterni, gli interni, la tecnologia e le dotazioni della generazione di modelli lanciata nel 2018. La gamma di motori è ora interamente elettrificata e comprende mild hybrid con sistema a 48 volt e generatore di avviamento integrato (ISG) e ibridi plug-in di quarta generazione. La maggior parte dei modelli ha ora una potenza maggiore rispetto alle versioni precedenti che con GLE 400 e 4MATIC cresce di ben 30 kW (dettagli per la versione SUV: consumo di carburante combinato, ponderato (WLTP): 10,3-9,2 l/100 km, emissioni di CO2 combinate, ponderate (WLTP): 234-209 g/km, consumo di energia combinato, ponderato (WLTP): 27,3-24,7 kWh/100 km).

Il pacchetto di assistenza alla guida offre ulteriori funzioni specifiche migliorate, ad esempio per l'Active Distance Assist DISTRONIC, l'Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° supporta il conducente nelle manovre di ingresso e uscita dai parcheggi. Un'altra novità è la funzione ‘cofano trasparente’. Se il programma di guida fuoristrada è attivato, il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo, facilitando notevolmente le manovre su terreni scoscesi. Tra le funzioni utili per il traino vi sono il Trailer Manoeuvring Assist, il menu Trailer aggiornato sul display centrale e il Trailer route planner. Quest'ultimo può essere utilizzato per trovare percorsi ottimizzati quando si viaggia con un rimorchio.

La discendenza del GLE inizia con la Classe M, con cui Mercedes-Benz ha inaugurato nel 1997 il segmento dei SUV premium. Un successo globale proseguito con la GLE, lanciata nel 2015. L'attuale serie di modelli ha debuttato nel 2018. GLE e GLE Coupé sono prodotte nello stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa (USA).