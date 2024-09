Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’: Edizione Limitata per Appassionati di Formula 1

In occasione del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Mercedes-AMG ha presentato una versione limitata della sua iconica GT 63 PRO 4MATIC+, denominata ‘Motorsport Collectors Edition’.

Questo modello speciale è ispirato alla Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, con dettagli unici che richiamano la livrea delle vetture di Formula 1, un motore V8 biturbo da 4,0 litri capace di erogare 450 kW (612 CV) e un design aerodinamico studiato per migliorare le prestazioni su strada e pista.

Un Design Ispirato alla Formula 1

Il colore nero ossidiana metallizzato della carrozzeria è affiancato da un motivo a stelle Mercedes dipinto a mano sulle fiancate posteriori e da strisce decorative in livrea PETRONAS, che sottolineano il legame con la scuderia di Formula 1™. Ulteriori dettagli in tinta PETRONAS sono presenti sugli elementi aerodinamici, come lo splitter anteriore e il diffusore posteriore.

I cerchi forgiati AMG da 21 pollici con flange in colore PETRONAS e le pinze freno del sistema frenante ad alte prestazioni AMG in ceramica rafforzano l'aspetto sportivo e competitivo della vettura. La GT 63 PRO 4MATIC+ monta pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R, garantendo una tenuta eccezionale su strada e pista.

Interni Curati e Tecnologicamente Avanzati

All’interno, i sedili AMG Performance sono rivestiti in pelle Nappa nera e microfibra MICROCUT con cuciture in colore PETRONAS. Il volante AMG Performance, anch'esso con dettagli PETRONAS, contribuisce a un’esperienza di guida sportiva e raffinata. Gli interni sono impreziositi dal sistema audio Burmester High-End 3D e dal sistema di infotainment MBUX, con funzionalità avanzate come l’assistente interno, la telecamera 360° e l'AMG Track Pace per l’analisi dei dati di guida in pista.

Edizione Limitata per Collezionisti

Prodotta in soli 200 esemplari, questa edizione limitata è un vero gioiello per gli amanti delle auto da collezione e delle alte prestazioni. Ogni vettura è dotata di un badge "1 su 200" e viene fornita con un telo copriauto AMG personalizzato, per proteggere il veicolo da polvere e graffi.

Con il suo motore potente, la messa a punto aerodinamica e le tecnologie avanzate, la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’ è pensata per offrire un’esperienza di guida entusiasmante e celebrare l'eredità di Mercedes-AMG nel mondo della Formula 1™.