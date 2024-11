Mercedes-AMG lancia il suo primo SUV ad alte prestazioni interamente sviluppato ad Affalterbach

Mercedes-AMG si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di oltre mezzo secolo, lanciando per la prima volta un SUV interamente sviluppato ad Affalterbach.

Denominato simbolicamente "Born in Affalterbach," questo innovativo fuoristrada sarà costruito su una piattaforma nativa ad alte prestazioni, l'AMG.EA, progettata esclusivamente per veicoli elettrici di alto livello. I primi modelli sono già in fase di test e percorreranno le strade quest'inverno per avvicinarsi al mercato con una solida promessa di innovazione e performance.

Da oltre 25 anni, AMG ha consolidato la sua presenza nel segmento dei SUV ad alte prestazioni, lanciando modelli iconici come la ML 55 AMG, che ha aperto la strada a una gamma che oggi conta sei diversi modelli, tra cui GLA, GLB, GLC, GLE, GLS e EQE SUV. La prestigiosa Mercedes-AMG G 63 resta il simbolo indiscusso della linea, rappresentando il vertice dei fuoristrada ad alte prestazioni.

Con il nuovo SUV "Born in Affalterbach," Mercedes-AMG riafferma la sua dedizione verso l’innovazione tecnologica e l’elettrificazione del segmento high-performance. Come ha affermato Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes AMG GmbH: "Da molti anni i SUV sono tra i nostri modelli più popolari. Con questo SUV, rispondiamo a questa tendenza offrendo ai nostri clienti un fuoristrada ad alte prestazioni, basato sulla piattaforma AMG.EA. La nostra architettura ad alte prestazioni segue una chiara filosofia: ‘AMG First, EV Second’, rendendo ogni veicolo non solo all'avanguardia come elettrico, ma anche fedele alla qualità AMG in termini di emozioni e prestazioni".

Questa nuova piattaforma AMG.EA è stata progettata per supportare i requisiti di prestazione e reattività che da sempre contraddistinguono AMG. Il veicolo sarà il sesto progetto interamente sviluppato dagli ingegneri di Affalterbach, unendosi al primo modello AMG.EA, ora in fase di test, oltre che alla gamma di sportive GT, SL, la precedente generazione GT e SLS.

L’impegno di Mercedes-AMG nel segmento SUV elettrici rappresenta una risposta strategica alla crescente domanda di veicoli che coniughino alte prestazioni e sostenibilità, senza sacrificare l’essenza del marchio.