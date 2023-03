Mercedes-AMG svela le nuove GLA e GLB

Con numerose innovazioni e una gamma ampliata di equipaggiamenti di serie, i SUV compatti della famiglia Mercedes-AMG aprono ad una nuova generazione.

La grembialatura anteriore di nuova concezione con logo AMG e le firme luminose nella parte anteriore e posteriore creano una forte espressione visiva. La tecnologia LED è ora di serie, con i fari LED MULTIBEAM disponibili come optional.

Motore AMG elettrificato con funzioni ibride

GLA 35 4MATIC (consumo di carburante combinato: 9,2-8,8 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 209-200 g/km) e GLB 35 4MATIC (consumo di carburante combinato: 9,4-8,9 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 214-203 g/km)1 saranno ora dotate di serie del generatore di avviamento a cinghia (RSG) e di un alimentatore di bordo aggiuntivo a 48 volt. L'RSG di seconda generazione funziona come un ibrido leggero. Oltre all'aumento di potenza temporaneo di 10 kW (14 CV), consente funzioni come la marcia per inerzia e il recupero per una maggiore efficienza. La tecnologia a 48 volt migliora anche il comfort, con le transizioni della funzione start/stop e coasting appena percettibili. La potenza di 225 kW (306 CV) dell'agile e potente motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri viene distribuita su tutte e quattro le ruote tramite il cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 8G e la trazione integrale Performance 4MATIC AMG. Le prestazioni sportive sono combinate con un'ampia gamma di modalità di esperienza di guida, da quella altamente dinamica a quella da turismo.

Interni aggiornati e MBUX di ultima generazione

La più recente versione del volante Performance AMG è di serie. I pulsanti del volante AMG si distinguono per i display luminosi e una logica di controllo intuitiva. Il guidatore può accedere a funzioni importanti e a tutti i programmi di guida senza staccare mai le mani dal volante. Anche il sistema di infotainment MBUX è all'avanguardia, con un design dello schermo specifico per AMG e funzioni ampliate. I minigiochi aiuteranno a riempire il tempo di attesa durante il parcheggio. Apple Car Play e Android Auto possono essere collegati in modalità wireless al veicolo. La connettività è migliorata con prestazioni di ricarica USB più elevate e una porta USB-C aggiuntiva.

I due nuovi modelli sono, inoltre, dotati di diversi sistemi di assistenza alla guida come l'Active Lane Keeping Assist che migliora il comfort intervenendo con una leggera spinta invece di attivare il sistema ESP®. La nuova generazione del Parking Package supporta il parcheggio parTitolo 3allelo e offre una visualizzazione a 360° nel parcheggio assistito da telecamera utilizzando immagini 3D.