Mercedes-Benz e la Classe G elettrica protagonisti ai Mondiali di League of Legends 2024

Mercedes-Benz celebra il ritorno dei Campionati del Mondo di League of Legends 2024 in Europa con un veicolo d'eccezione:

una Classe G elettrica personalizzata che trasporterà la leggendaria Summoner's Cup. In qualità di partner automobilistico ufficiale di tutti gli eventi globali di League of Legends Esports, Mercedes-Benz accompagnerà il trofeo dalla fase iniziale a Berlino, passando per Parigi, fino alla finale che si terrà a Londra il 2 novembre 2024.

Classe G elettrica: il Trophy Carrier d’eccezione

Un punto saliente di questa edizione dei Mondiali 2024 è il Trophy Carrier, una Classe G elettrica personalizzatatramite il programma Mercedes-Benz MANUFAKTUR, che offre ai clienti opzioni di personalizzazione uniche. Questo veicolo trasporterà l'iconico trofeo della Summoner's Cup, garantendo un trasporto sicuro grazie a un modulo bagagliaio appositamente progettato. La Classe G elettrica è ulteriormente arricchita da dettagli esclusivi, come il logo dei Worlds cucito sui poggiatesta, rispecchiando l'anima innovativa di League of Legends.

Una partnership che unisce tecnologia e passione

Chris Greeley, responsabile globale di LoL Esports presso Riot Games, ha sottolineato come la collaborazione con Mercedes-Benz rifletta perfettamente i valori della community di League of Legends, celebrando l’innovazione, la precisione e la passione. Mercedes-Benz, oltre a presentare il Trophy Carrier, fornirà anche anelli da campionato esclusivi, creati in collaborazione con Riot Games, per la squadra vincitrice del torneo.

La campagna "Make Them Believe"

In concomitanza con il lancio del torneo, Mercedes-Benz ha avviato una campagna basata sul motto ufficiale dei Mondiali 2024, "Make Them Believe". L'obiettivo è quello di ispirare sia gli atleti che i fan, creando momenti indimenticabili per la community globale di League of Legends. Bettina Fetzer, Vicepresidente Comunicazione e Marketing di Mercedes-Benz AG, ha evidenziato come la partnership con Riot Games abbia creato un legame forte con la comunità e con gli appassionati di eSports.

Il viaggio della Summoner's Cup

I Mondiali 2024, che si svolgeranno in tre capitali europee, vedranno inizialmente Berlino ospitare i Play-in e la fase svizzera dal 25 settembre. Parigi accoglierà la fase Knockout, mentre Londra sarà il palcoscenico per la finale del 2 novembre. Per l'occasione, i fan potranno partecipare all'esclusiva Worlds 2024 Viewing Experience presso la concessionaria Mercedes-Benz Salzufer di Berlino, in collaborazione con Mastercard.

T1 e Faker: il team da battere

Oltre alla sua partnership con Riot Games, Mercedes-Benz Korea sponsorizza il team coreano T1, guidato dalla leggenda Lee "Faker" Sang-hyeok. Dopo aver vinto il campionato mondiale lo scorso anno a Seoul, T1 cercherà di difendere il titolo nel 2024. Faker, già quattro volte campione del mondo, è considerato uno dei migliori giocatori nella storia di League of Legends, ed è stato il primo ad essere inserito nella Hall of Legends.