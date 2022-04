Mercedes-Benz eVan leader nel mercato dei commerciali elettrici

Mercedes-Benz Vans sottolinea ancora una volta la propria aspirazione nell’ essere il principale fornitore di eVan nel primo trimestre 2022.

In totale sono stati consegnati ai clienti 2.700 veicoli a batteria del marchio con la stella a tre punte (+133%). La quota di Sprinter e Vito puramente elettrici in Europa è stata più che raddoppiata. Nel segmento dei veicoli di medie dimensioni in ambito privato, le consegne di EQV sono aumentate del 103% nei primi tre mesi dell'anno.

Nonostante le continue fluttuazioni nel settore della fornitura di semiconduttori, le vendite nel primo trimestre 2022 sono state allo stesso livello dell'anno scorso con 89.900 unità vendute in tutto il mondo. Nei veicoli commerciali, le consegne sono diminuite dell'1% arrivando a circa 75.900 unità, tra Sprinter, Vito, Vito Tourer e Citan. Il nuovo Citan è molto apprezzato dai clienti. Complessivamente, sono state consegnate il 36% in più di unità di small van rispetto al trimestre dell'anno precedente

Il solido portafoglio di Mercedes-Benz Vans convince anche nel segmento privato. Le vendite di Classe V ed EQV sono aumentate del 5%. Il continuo boom dei camper continua ad avere un effetto positivo sulla domanda del Marco Polo e di tutti i suoi derivati