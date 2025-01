Mercedes-Benz festeggia 30 anni di innovazione in Nord America: MBRDNA e il futuro dell’auto intelligente

Nel cuore della Silicon Valley, da oltre 30 anni, il Mercedes-Benz Research & Development North America (MBRDNA) è un motore di innovazione che ha contribuito a plasmare il futuro della mobilità.

Fondato nel 1994, il polo di ricerca e sviluppo di Mercedes-Benz AG ha giocato un ruolo chiave nel portare nelle auto soluzioni tecnologiche all’avanguardia, anticipando i tempi e riscrivendo le regole del settore automobilistico.

Dai sistemi di infotainment alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, fino alla guida autonoma, MBRDNA è stato un incubatore di idee rivoluzionarie che hanno trasformato la relazione tra uomo e veicolo.

Come ha sottolineato Ola Källenius, Presidente del Consiglio di gestione di Mercedes-Benz Group AG:"L'innovazione è al centro del nostro DNA. Da 30 anni, MBRDNA svolge un ruolo fondamentale nel combinare le tecnologie più innovative con l'eccellenza ingegneristica Mercedes-Benz".

Un percorso di primati tecnologici

Negli ultimi tre decenni, MBRDNA ha collezionato una serie di primati nel settore automobilistico. È stata la prima casa automobilistica a:

Integrare una navigazione musicale completa per iPod.

Portare il sistema di infotainment Apple CarPlay basato su iPhone nelle proprie vetture.

Lanciare negli Stati Uniti la funzionalità “Send-to-Car” di Google.

Integrare ChatGPT nei modelli Mercedes-Benz tramite il sistema MBUX.

Questi traguardi dimostrano come MBRDNA sia stato in grado di anticipare le tendenze e fornire ai clienti soluzioni che migliorano l’esperienza di guida, rendendola sempre più personalizzata e intuitiva.

L’evoluzione dell’MBRDNA: dalla microelettronica all’AI

Quando fu fondato nel 1994, il centro si concentrava su tecnologia dell'informazione e microelettronica. Oggi, MBRDNA ha ampliato il suo raggio d’azione, diventando un punto di riferimento per la guida autonoma, l’elettrificazione e le esperienze basate sull'intelligenza artificiale.

Con sei sedi strategiche in Nord America (tra cui Sunnyvale, Seattle e Ann Arbor), MBRDNA impiega più di 600 visionari, che lavorano quotidianamente per ridefinire l’esperienza di guida e consolidare la leadership tecnologica di Mercedes-Benz.

Secondo Markus Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer: "La nostra rete globale di Ricerca e Sviluppo svolge un ruolo importante nella creazione delle auto più desiderate al mondo. L’MBRDNA ci permette di attingere all'ecosistema unico della Silicon Valley, esplorando come l'AI può migliorare l'esperienza dei nostri clienti".

Guida autonoma e AI: le nuove frontiere della mobilità

Uno dei risultati più importanti di MBRDNA è lo sviluppo di Mercedes-Benz DRIVE PILOT, il primo sistema al mondo di guida automatizzata condizionata SAE-Level 3, che ha ottenuto l’omologazione internazionale negli Stati Uniti.

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, MBRDNA sta ridefinendo il rapporto tra conducente e veicolo. Soluzioni come la funzione Zero-Layer e le Routine intelligenti consentono al sistema di apprendere le preferenze degli utenti, automatizzando le impostazioni di comfort e semplificando l’interazione con il veicolo.

L’integrazione di ChatGPT e GPT-4o nel sistema MBUX ha reso l’assistente vocale di bordo ancora più naturale e intuitivo. A partire dalla nuova CLA del 2025, il sistema MBUX integrerà anche Gemini su Google Cloud e i dati di Google Places, rendendo la ricerca conversazionale dei punti di interesse (POI) ancora più precisa e personalizzata.

L’eredità di 30 anni di innovazione

In tre decenni, MBRDNA ha accumulato quasi 100 brevetti negli Stati Uniti, contribuendo a rendere Mercedes-Benz uno dei marchi più all’avanguardia nel settore automobilistico.

La missione del centro è chiara: continuare a immaginare e progettare le auto del futuro, rendendole sempre più desiderabili, sicure e tecnologicamente avanzate.

In un mondo in cui la digitalizzazione e l’elettrificazione stanno trasformando il concetto stesso di mobilità, MBRDNA rimane un punto di riferimento per l’intero settore, spingendosi oltre i confini della tecnologia per offrire un’esperienza utente sempre più personalizzata e intuitiva.

Come ha dichiarato Källenius: "Siamo pronti per il 2025 e per gli anni a venire. E a dimostrarlo ci sono la nuova CLA e l'MB.OS proprio dietro l'angolo".

Con l’MBRDNA, Mercedes-Benz non sta semplicemente costruendo auto migliori, ma sta creando un futuro in cui tecnologia e umanità convergono, garantendo che ogni viaggio sia un’esperienza unica, sicura e memorabile.