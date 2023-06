Mercedes-Benz per la prima volta alla «1000 Miglia Green"

Alla prossima edizione delle 1000 Miglia, in programma dal 13 al 17 giugno, le icone del passato incontrano le icone del futuro:

Mercedes-Benz Classic partecipa alla gara di regolarità celebre in tutto il mondo, lungo le strade della storica competizione, con due 300 SL (W 198) e una Mercedes-Benz SS (Super-Sport). Inoltre, Mercedes-Benz si presenta con la pionieristica VISION EQXX alla 1000 Miglia Green, la gara di regolarità per veicoli con propulsioni alternative.

«Spirito pionieristico e innovazione sono nel DNA di Mercedes-Benz. Alla 1000 Miglia di quest’anno Mercedes-Benz per la prima volta non partecipa solo con vetture classiche, ma si presenta anche ai blocchi di partenza della competizione parallela, la 1000 Miglia Green, con EQS e EQE SUV e l’avveniristica VISION EQXX. Per l’occasione, quindi, le icone automobilistiche del passato incontreranno le icone elettriche del futuro. In questo modo ribadiamo ancora una volta il nostro chiaro impegno per la sostenibilità, l’elettrificazione e un futuro completamente elettrico» Ola Källenius, Presidente del Consiglio direttivo di Mercedes-Benz Group AG