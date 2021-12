Mercedes-Benz rende omaggio a Virgil Abloh aprendo le porte del Rubell Museum

“Mercedes-Benz è sconvolta nell'apprendere della scomparsa di Virgil Abloh. I nostri pensieri sinceri vanno alla famiglia e i team di Virgil.

Oggi, svelando al pubblico il mondo della nostra collaborazione e la visione unica di Virgil, vogliamo celebrare con rispetto il lavoro di un talento del design davvero unico, che ha creato infinite possibilità di cooperazione attraverso la sua immaginazione sfrenata che ha ispirato tutti coloro che conoscevano il suo lavoro". Mercedes-Benz AG.

L’introduzione a Project MAYBACH

Un design diverso da tutto ciò che è stato sviluppato da Mercedes-Benz, ogni elemento di Project MAYBACH è stato costruito da zero. Abloh, in collaborazione con Gorden Wagener, ha interpretato l'identità di lusso di Mercedes-Maybach con un nuovo linguaggio del design e ha sfidato i confini di funzionalità, stile e creatività collaborativa. Ispirato alla vita all’aperto, ricontestualizzando un marchio tradizionalmente urbano all'interno di un contesto decisamente off-road, il coupé off-road a due posti con trazione elettrica a batteria combina generose proporzioni da Gran Turismo con ruote di dimensioni importanti per la guida fuoristrada ad elementi distintivi dl brand.

La chiave sia per Abloh che per Wagener era una visione responsabile del design futuro. La massima libertà creativa, non vincolata ai requisiti di produzione, ha permesso ai team di design di immaginare come potrebbe essere il futuro della guida elettrica. Sotto la superficie trasparente del cofano anteriore della show car, ad esempio, si trovano celle fotovoltaiche che incrementano l'autonomia immaginata per Project MAYBACH.

Senza il timore di suscitare una discussione attraverso un design provocatorio, Project MAYBACH canalizza la passione di Abloh di sfidare lo status quo e riscrivere le regole del design ambizioso. La particolarità di Project MAYBACH deriva non soltanto dalle sue dimensioni sbalorditive – è lungo quasi sei metri – e dalle sue caratteristiche, ma soprattutto dai suoi contrasti particolari: la combinazione armoniosa e naturale degli elementi di design autentici Mercedes-Maybach con il nuovo design delle avventure all'aria aperta.

Il potere del lavoro di Abloh non deriva solo dal product design, ma anche dai nuovi ambiti esplorativi che il suo lavoro ha acceso. La show car Project MAYBACH trae ispirazione da come sarebbe possibile esplorare la natura in un contesto di lusso unico con Maybach e i team Mercedes-Benz ringraziano Virgil Abloh per la spinta ad esplorare ogni giorno il potere del dialogo intersettoriale, immaginando un futuro migliore e più inclusivo.