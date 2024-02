Mercedes-Benz, ritarda l’elettrificazione e potenzia i motori tradizionali

Mercedes-Benz, il colosso dell'automotive noto per il suo impegno nell'innovazione e nel lusso, ha recentemente annunciato una revisione significativa delle sue aspettative in materia di elettrificazione.

In un mondo dove la transizione verso l'elettrico sembrava inarrestabile, la casa tedesca ha deciso di rallentare il passo, spostando indietro di cinque anni l'obiettivo di convertire metà della sua produzione in veicoli elettrificati. Questa mossa, come riportata da Reuters.com, segna un punto di svolta nell'industria automobilistica, evidenziando le sfide e le incertezze che anche i giganti del settore stanno affrontando.

Il 2023 si è rivelato un anno di riflessione per Mercedes-Benz. Nonostante il sostegno incondizionato alla transizione verde, i dati di vendita hanno mostrato una realtà differente: i veicoli a batteria rappresentano solo l'11% delle vendite totali, con un modesto aumento al 19% se si includono gli ibridi. Questa situazione ha spinto l'azienda a ripensare la sua strategia, mantenendo in produzione i modelli a motore a combustione interna e investendo ulteriormente negli ibridi plug-in, considerati ancora "rilevanti" per diversi anni a venire, secondo le parole del CEO Ola Kaellenius.

Il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici non è l'unico ostacolo che Mercedes-Benz si trova ad affrontare. La crescita economica incerta, i colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e le tensioni commerciali internazionali, in particolare tra Cina, Stati Uniti e Unione Europea, hanno creato un clima di incertezza che ha indubbiamente influenzato le decisioni dell'azienda. La carenza di componenti essenziali, come i sistemi a 48 volt forniti da Bosch, ha ulteriormente complicato la situazione, costringendo la casa automobilistica a prevedere un calo delle vendite nel primo trimestre rispetto all'anno precedente.

Nonostante le sfide, Mercedes-Benz non perde la fiducia nel proprio futuro. L'azienda ha registrato un rendimento delle vendite nella sua divisione automobilistica del 12,6% per il 2023, in linea con le sue previsioni. Anche se per il 2024 si attende una leggera diminuzione del rendimento, l'azienda rimane ottimista, grazie anche all'aumento del prezzo medio delle sue vetture e agli investimenti in ricerca e sviluppo per tecnologie future, come la piattaforma MB.OS.

La strategia di Mercedes-Benz riflette un adattamento pragmatico alle condizioni di mercato attuali, senza però rinunciare alla visione di un futuro più sostenibile. Kaellenius ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel continuare a produrre motori a combustione interna mentre si prepara a un futuro elettrificato, con piani di aggiornamento che promettono di mantenere Mercedes-Benz al passo con i tempi fino ben oltre il 2030.

Questo cambio di rotta ha avuto un impatto positivo anche sul mercato azionario, con le azioni di Mercedes-Benz che hanno registrato un aumento del 5,9% in seguito all'annuncio. Inoltre, l'iniziativa di un programma di riacquisto di azioni da 3 miliardi di euro ha contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori nella direzione presa dall'azienda.

Il percorso di Mercedes-Benz evidenzia le complessità e le sfide intrinseche nella transizione verso l'automotive elettrico. In un settore in rapida evoluzione, dove tecnologia, economia e politica si intrecciano, la capacità di adattarsi e ripensare le proprie strategie è fondamentale. Mercedes-Benz, con la sua recente revisione delle aspettative sulle vendite di energia elettrica, dimostra di essere pronta ad affrontare queste sfide, mantenendo uno sguardo attento al futuro senza perdere di vista le esigenze immediate del mercato.