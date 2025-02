Mercedes-Benz testa su strada le batterie allo stato solido con tecnologia Formula 1

L’evoluzione della mobilità elettrica compie un passo decisivo con Mercedes-Benz e Factorial Energy, che hanno sviluppato e portato su strada la prima batteria allo stato solido al litio-metallo.

Il progetto, nato dalla sinergia tra il Mercedes-Benz Center of Competence for Battery Systems e Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), sfrutta le competenze della Formula 1 per accelerare l’innovazione nelle vetture di serie.

Dopo una lunga fase di test in laboratorio, la batteria allo stato solido è stata integrata su una Mercedes-Benz EQS e i primi test su strada sono ufficialmente iniziati a febbraio 2025. L’obiettivo? Verificare la sua efficienza in condizioni reali e raccogliere dati per un’eventuale produzione su larga scala.

“Essere i primi a integrare con successo batterie allo stato solido al litio-metallo in un veicolo di serie segna un traguardo storico. Questa tecnologia non è più solo una visione, ma una realtà concreta.” Siyu Huang, CEO e co-fondatore di Factorial Energy

La rivoluzione delle batterie allo stato solido

Le batterie allo stato solido rappresentano il futuro dell’elettrificazione. A differenza delle celle agli ioni di litio, utilizzano un elettrolita solido che offre numerosi vantaggi:

Maggiore sicurezza: riduzione del rischio di surriscaldamento e incendi

Densità energetica superiore: fino a 450 Wh/kg, con un aumento dell’autonomia

Peso ridotto: miglior efficienza e performance

Anodi di litio-metallo: maggiore capacità rispetto alla grafite

Grazie a questa tecnologia, il prototipo EQS testato da Mercedes-Benz vanta un’autonomia superiore del 25% rispetto alla versione con batteria tradizionale, superando la soglia dei 1.000 km con una singola ricarica.

Dalla Formula 1 alla strada: il ruolo di Mercedes-AMG HPP

Mercedes-Benz ha attinto al know-how della Formula 1 per progettare un sistema innovativo di supporto flottante per le celle della batteria, un brevetto che migliora la stabilità e l’affidabilità.

“Lo sviluppo di batterie allo stato solido dimostra il nostro impegno per l’innovazione e la sostenibilità. Questi test su strada ci permetteranno di capire come integrare questa tecnologia nella produzione di serie.” Markus Schäfer, CTO di Mercedes-Benz Group AG

Tra le soluzioni più innovative spiccano:

Attuatori pneumatici: compensano la naturale espansione e contrazione delle celle durante il ciclo di carica/scarica

Raffreddamento passivo: elimina la necessità di sistemi di raffreddamento attivi, riducendo peso e consumo energetico

Efficienza migliorata: una batteria più leggera ed efficiente si traduce in prestazioni superiori e minori costi operativi

Un progetto nato nel 2021 e in continua evoluzione

La collaborazione tra Mercedes-Benz e Factorial Energy è iniziata nel 2021, con l’obiettivo di sviluppare una nuova generazione di batterie.

2024: Factorial ha consegnato a Mercedes-Benz le prime celle allo stato solido al litio-metallo basate sulla piattaforma FEST® (Factorial Electrolyte System Technology)

Dicembre 2024: integrazione della batteria su un prototipo di Mercedes-Benz EQS

Febbraio 2025: avvio ufficiale dei test su strada

Quali vantaggi per il mercato?

L’integrazione delle batterie allo stato solido nei veicoli di serie potrebbe segnare una svolta per l’industria automobilistica.

Maggior autonomia: un salto significativo rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio

Tempi di ricarica ridotti: grazie a un’efficienza energetica superiore

Minori costi a lungo termine: una durata maggiore riduce la necessità di sostituzioni

Sostenibilità: l’eliminazione dell’elettrolita liquido riduce l’impatto ambientale

Prossimi passi: quando arriveranno sul mercato?

Nei prossimi mesi, Mercedes-Benz continuerà a testare la tecnologia delle batterie allo stato solido con prove approfondite in laboratorio e su strada. L’obiettivo è raccogliere dati su:Affidabilità a lungo termine

Efficienza nelle diverse condizioni climatiche

Compatibilità con le piattaforme esistenti

Se i risultati saranno positivi, la produzione su larga scala potrebbe iniziare entro il 2030, segnando una rivoluzione nel settore dei veicoli elettrici.

Verso il futuro della mobilità elettrica

Con questa innovazione, Mercedes-Benz conferma la propria leadership nel settore elettrico e avvicina il futuro della mobilità a zero emissioni.

L’introduzione delle batterie allo stato solido al litio-metallo non solo migliorerà l’efficienza delle auto elettriche, ma cambierà il concetto stesso di autonomia e prestazioni.