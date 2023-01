Mercedes-Benz Vans + 4% nel 2022

Mercedes Benz Vans aspira ad offrire i veicoli e i servizi più desiderabili e ad essere leader nel campo della mobilità elettrica.

Nel 2022, nonostante le continue sfide globali nelle aree della fornitura di ricambi e della logistica, sono state consegnate ai clienti 411.000 unità in tutto il mondo, il 4% in più di veicoli con la stella a tre punte, di cui circa 14.700 eVans (+15%). Mercedes Benz Vans offre già quattro modelli con trazione elettrica a batteria. A partire dal primo trimestre del 2023, saranno disponibili anche i l’ eCitan ed l’EQT (consumo energetico combinato (WLTP): 18,99 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate (WLTP): 0 g/km), per cui l'intera gamma di prodotti sarà elettrificata. La divisione Van sottolinea così ancora una volta le proprie ambizioni e dimostra che la strategia sta avendo effetto.

Inoltre, Mercedes Benz Vans sta sistematicamente preparando la propria organizzazione di vendita per il futuro, ponendo ancora più enfasi sulle diverse esigenze dei clienti internazionali. Una leva fondamentale in questo senso è l'attenzione ai mercati e ai settori in crescita redditizia. In Nord America, la regione estera più importante, le vendite sono aumentate di un quinto lo scorso anno, raggiungendo le 73.800 unità di Sprinter e Metris (Vito) e ampliando le quote di mercato. Gli Stati Uniti hanno registrato la crescita più forte, con un +20%. Nel mercato nazionale tedesco sono stati consegnati 113.200 furgoni (+15%).

In futuro, tutti i veicoli privati di nuova concezione seguiranno il posizionamento Mercedes-Benz Luxury e tutti i veicoli commerciali seguiranno il posizionamento Mercedes Benz Vans Premium. Da gennaio a dicembre 2022 sono stati venduti 66.400 furgoni a uso privato dei modelli Classe V, EQV e Classe T (+9%), mentre le vendite dei furgoni a uso commerciale (e)Sprinter, (e)Vito, (e)Vito Tourer e Citan sono state superiori a quelle dell'anno precedente (+3%) con 344.600 furgoni.

Mercedes-Benz Vans ha chiuso il 2022 con un ottimo trimestre finale, grazie a un buon mix di vendite e prodotti che ha portato a un aumento delle consegne. Da ottobre a dicembre 2022, Mercedes-Benz ha venduto 121.500 veicoli in tutto il mondo (+14%). I principali motori di vendita sono stati i mercati strategicamente rilevanti della Germania (4° trimestre 2022: 40.800 unità, +45% rispetto all'anno precedente) e dell'Europa (4° trimestre 2022: 81.800 unità, +24% rispetto all'anno precedente).

Le vendite dei veicoli di medie dimensioni (e)Vito, (e)Vito Tourer nel segmento premium e della Classe V e EQV nel segmento di lusso sono aumentate dell'11%, raggiungendo le 47.500 unità nel quarto trimestre del 2022. Sono state consegnate 66.000 unità dello Sprinter, incluso l'eSprinter, nel segmento dei grandi veicoli (+9%). Nel segmento dei piccoli veicoli, le vendite del Citan e della Classe T sono più che raddoppiate (4° trimestre 2022: 8.000 unità, +125%).