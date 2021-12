Mercedes Benz Vans, arriva Mathias Geisen

Marcus Breitschwerdt (60), attualmente Responsabile di Mercedes Benz Vans, a partire dal 1° gennaio 2022 cederà il testimone a Mathias Geisen (43), attualmente Head of Corporate Strategy per Daimler & Mercedes-Benz.

"Mathias Geisen ha svolto un ruolo decisivo nella strategia della nostra azienda. È uno degli architetti della conversione di Mercedes Benz verso un'azienda tecnologica leader nel segmento del lusso automobilistico e ha svolto un ruolo chiave nell'implementazione di questa strategia. In qualità di leader appassionato con un'ampia esperienza internazionale, ha dimostrato competenze in un'ampia varietà di settori. Mathias è quindi perfettamente adatto per succedere a Marcus Breitschwerdt nel guidare ulteriormente il nostro business di veicoli nel futuro", ha dichiarato Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG.

Mathias Geisen è entrato a far parte dell'allora Daimler Benz AG nel 1998. Dopo aver ricoperto diverse posizioni nel product management and sales, anche per Classe E e Classe G, Geisen ha assunto la responsabilità delle vendite Vans al di fuori dell'Europa nel 2013. Dal 2014 al 2017 ha lavorato come General Manager per Mercedes Benz Vans negli Stati Uniti prima di guidare vari progetti per lo sviluppo del settore Van in Francia. A partire dal 2019 Mathias Geisen ha assunto la responsabilità dell'intera gestione del prodotto SUV Mercedes Benz, veicoli compatti e auto elettriche. Successivamente è passato a dirigere la strategia aziendale per Daimler e Mercedes Benz.

"Marcus Breitschwerdt ha riallineato con successo la nostra divisione Vans in termini di business, strategia e tecnologia. I risultati della sua leadership di successo per Mercedes Benz Vans sono un bilancio solido, un portafoglio di prodotti attraente e un chiaro percorso verso un futuro puramente elettrico e connesso basato sulla nuova piattaforma Van.EA. A nome di tutta l'azienda, vorrei ringraziare Marcus per i suoi eccezionali risultati in Mercedes-Benz Vans. Sono lieto che in futuro si prenderà cura del brand and corporate heritage Mercedes Benz AG e del classic business, poiché sono componenti centrali nel posizionamento di lusso del nostro marchio. Come imprenditore con la passione per le auto d'epoca e l'esperienza del marchio, Marcus è un leader ideale per l'espansione di quest'area strategicamente importante ", ha affermato Ola Källenius.

Marcus Breitschwerdt è entrato a far parte del management associate program presso Mercedes Benz AG nel 1991 come controller. Ha guidato la strategia aziendale per diversi anni prima di assumere la responsabilità della strategia di marketing e di portafoglio di Mercedes Benz Cars nel 2000. Ha ricoperto anche il ruolo di Presidente e CEO di Mercedes Benz Canada e Presidente e CEO di Mercedes Benz UK. Nel 2014 Marcus Breitschwerdt ha avuto l’incarico di creare e guidare la nuova Mercedes Benz Cars Europe Sales Region. Marcus Breitschwerdt è a capo di Mercedes-Benz Vans dall'inizio del 2019.