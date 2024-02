Mercedes Classe G "Stronger Than Diamonds" Celebra l'Amore

Mercedes-Benz rinnova la tradizione dell'amore eterno nel giorno di San Valentino con il lancio della campagna globale della Classe G STRONGER THAN DIAMONDS Edition.

Limitata a soli 300 esemplari, questa edizione speciale della Mercedes-Benz G 500 (WLTP: consumo di carburante combinato 15,6-14,7 l/100km; emissioni di CO2 combinate 355 - 334 g/km) rappresenta un tributo all'amore duraturo, con un design e delle prestazioni che superano la brillantezza stessa dei diamanti.

La STRONGER THAN DIAMONDS Edition si distingue per il suo colore esclusivo, il grigio palissandro magno, e per gli accenti lussuosi che includono diamanti da 0,25 carati incastonati nei perni di chiusura delle porte in acciaio inossidabile e il logo del diamante in rilievo sulle maniglie esterne. L'esclusività si estende fino alla chiave del veicolo, arricchita da uno stemma d'argento che riporta il nome dell'edizione e l'emblema del diamante.

L'interno della vettura è altrettanto impressionante, con un pacchetto MANUFAKTUR in pelle nappa nera impreziosito da cuciture a contrasto rosa e tappetini a pelo profondo MANUFAKTUR che aggiungono un tocco di raffinatezza. I dettagli distintivi, come la maniglia sul lato passeggero e i davanzali d'ingresso illuminati in acciaio inox con il badge STRONGER THAN DIAMONDS, esaltano ulteriormente l'esclusività di questa edizione.

Ogni cliente riceverà un copriauto nero con un design STRONGER THAN DIAMONDS e un certificato dal Responsible Jewellery Council (RJC), che garantisce l'origine etica, sociale ed ecologica dei diamanti utilizzati. Con un prezzo netto di listino in Germania di 175.000 euro, questa edizione limitata non è solo un investimento in un veicolo di lusso, ma anche un impegno nei confronti della responsabilità sociale e ambientale.

La campagna "Un amore che dura per sempre. Stronger than diamonds" è veicolata attraverso i canali social di Mercedes-Benz e include una presentazione esclusiva della Classe G STRONGER THAN DIAMONDS Edition nello Studio Odeonsplatz di Mercedes-Benz a Monaco, disponibile dal 14 febbraio al 2 marzo 2024.

Questa iniziativa conferma l'impegno di Mercedes-Benz nel combinare lusso e sostenibilità, offrendo ai suoi clienti non solo un veicolo eccezionale, ma anche un simbolo tangibile di amore eterno e impegno etico.

