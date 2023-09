Mercedes, in autunno le prime stazioni di ricarica ad alta potenza

Mercedes-Benz procede spedita nell'apertura delle le sue prime stazioni di ricarica ad alta potenza questo autunno,

attuando i suoi piani di ampia portata per espandere la sua infrastruttura di ricarica globale. A partire da ottobre, i primi Mercedes-Benz Charging Hub entreranno in funzione ad Atlanta (USA), Chengdu (Cina) e Mannheim (Germania). Entro la fine del 2024, Mercedes-Benz intende espandere ulteriormente la propria rete di ricarica globale fino a raggiungere oltre 2.000 punti di ricarica ad alta potenza. L'obiettivo a lungo termine è quello di creare più di 2.000 Charging Hub con oltre 10.000 punti di ricarica entro la fine del decennio.

Mercedes-Benz Charging Hub in sintesi

Con questa rete di ricarica, Mercedes-Benz stabilisce nuovi standard per una ricarica veloce, comoda e sostenibile dei veicoli elettrici. A seconda della regione, le stazioni di ricarica offrono attualmente una potenza di ricarica fino a 400 kW, fornita tramite i rispettivi sistemi di ricarica standard CCS1, CCS2, NACS e GB/T. Grazie a una gestione intelligente della ricarica, ogni veicolo può essere caricato alla sua potenza massima. In questo modo, i tempi di ricarica per i clienti si riducono al minimo.

Nella scelta dell'ubicazione dei Charging Hub, Mercedes-Benz attribuisce grande importanza a un'esperienza piacevole e sicura per i clienti. Le stazioni di ricarica sono situate nelle principali aree di traffico e in alcune concessionarie Mercedes-Benz selezionate, e offrono altri servizi nelle vicinanze, come punti di ristoro, snack e servizi igienici. Per garantire la sicurezza, si prevede di dotare le stazioni di ricarica di telecamere di sorveglianza. In alcuni punti selezionati, i pali della luce intelligenti offrono non solo un'illuminazione adeguata, ma anche elementi LED funzionali che forniscono informazioni sulla disponibilità del punto di ricarica e sullo stato di ricarica del veicolo. Le pensiline presenti in alcuni Charging Hub offrono protezione dalle intemperie.

La rete di ricarica è aperta agli automobilisti di tutti i marchi. I clienti Mercedes-Benz godono di vantaggi speciali, come ad esempio la possibilità di prenotare un punto di ricarica tramite il servizio Mercedes-Benz me Charge per ridurre i tempi di attesa. La rete di ricarica Mercedes-Benz sarà perfettamente integrata e andrà a completare gli oltre 1,3 milioni di punti di ricarica a cui gli utenti hanno già accesso in tutto il mondo. Con l'aiuto del sistema di navigazione Mercedes-Benz con Electric Intelligence, le stazioni di ricarica saranno integrate direttamente nella pianificazione del percorso per mostrare il modo migliore per ricaricare. Per rendere l'esperienza di ricarica ancora più comoda, le stazioni di ricarica offriranno ulteriori funzioni, come Plug & Charge. Questo servizio consente ai clienti Mercedes-Benz di automatizzare il processo di ricarica e di pagamento non appena il cavo di ricarica viene collegato.

"Crediamo fermamente che la mobilità elettrica sia la chiave per un futuro sostenibile e a zero emissioni. Il nostro obiettivo è creare un'infrastruttura che offra ai veicoli elettrici opzioni di ricarica affidabili e semplici. In questo modo, sosteniamo attivamente la trasformazione verso la mobilità elettrica Con la rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz, stiamo ampliando le opzioni di ricarica a livello globale e stabilendo nuovi standard nella ricarica dei veicoli elettrici. Vogliamo incoraggiare i nostri clienti a passare a veicoli a emissioni zero, contribuendo così positivamente alla tutela dell'ambiente" Franz Reiner, CEO Mercedes-Benz Mobility AG

Mobilità sostenibile con energia green

In linea con la strategia aziendale sostenibile "Ambition 2039", Mercedes-Benz consente ai propri clienti di ricaricare in modo ecologico con il 100% di energia elettrica rinnovabile utilizzata all'interno della rete di ricarica. Ciò avviene preferibilmente attraverso contratti di fornitura di energia elettrica verde, ove possibile, o utilizzando certificati di energia rinnovabile di un fornitore accreditato. Alcuni Charging Hub selezionati saranno inoltre dotati di pannelli solari per fornire elettricità agli stessi hub.

Estensione delle opportunità di ricarica a livello globale

Mercedes-Benz continua a portare avanti la sua strategia ‘Electric only’ e si impegna a realizzare un'infrastruttura di ricarica orientata al futuro investendo in una rete di ricarica globale. Con lo sviluppo della Mercedes-Benz High-Power Charging Network, Mercedes-Benz amplia costantemente l'offerta esistente. In questo contesto rientrano anche la rete di ricarica rapida europea IONITY e la joint venture recentemente annunciata con altri sei OEM per espandere ulteriormente l'infrastruttura di ricarica nordamericana. La rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz è un'ulteriore componente chiave della strategia globale di elettrificazione dell'azienda. Tutte le attività relative all'ecosistema di ricarica fanno capo a Mercedes-Benz Mobility AG.