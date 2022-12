Mercedes lancia la Classe S più potente di sempre

Comodità e piacere di guida sono le caratteristiche chiave della nuova Classe S Mercedes AMG S 63 E Performance.

La grembialatura anteriore nel design jet-wing con grandi prese d'aria laterali e Air Curtain funzionali caratterizza la vista anteriore. Nella vista laterale spiccano i cerchi fucinati fino a 21 pollici e i rivestimenti sottoporta specifici. Nella parte posteriore sono presenti elementi di design caratteristici dei modelli della serie 63, come i doppi terminali di scarico trapezoidali scanalati o l'ampio diffusore con alette longitudinali. La vettura consuma 4,4 l di carburante ogni 100 km ed emette 100 grammi di C02 ogni 100 km.

Il consumo di corrente è di 21,4 kWh ogni 100 km. Il modello E Performance combina il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri con la catena cinematica ibrida specifica AMG e una nuova versione potenziata della batteria AMG High Performance (HPB). La nuova HPB 150 si basa sulle celle della batteria ad alte prestazioni. L'autonomia puramente elettrica aumenta quindi a 33 chilometri. L’obiettivo perseguito con questa catena cinematica non è tanto l'autonomia elettrica, quanto contare sulle prestazioni migliori della sua categoria. Con una potenza complessiva di 590 kW (802 CV) e una coppia complessiva di 1.430 Nm, la berlina stabilisce nuovi standard nel segmento. L'accelerazione di 3,3 secondi da 0 a 100 km/h e la velocità massima opzionale di 290 km/h sottolineano le prestazioni di guida superiori e dinamiche. Sistemi come il telaio AMG Ride Control+, il sistema antirollio AMG Active Ride Control e l'asse posteriore sterzante di serie garantiscono un'ampia gamma scelta tra dinamica di marcia e comfort. «Classe S ha sempre avuto un significato molto speciale per noi.

Nel 1971 ha reso famoso il marchio AMG con la sua leggendaria partecipazione alla 24 Ore di Spa. Si è trattato senza dubbio di un punto di svolta per l'ascesa di un marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di rilevanza mondiale. Con E Performance si apre un nuovo capitolo: mai prima d'ora una berlina di lusso ha combinato in questo modo le migliori prestazioni della categoria con un'esperienza di comfort superiore e una guida elettrica praticamente priva di rumorosità. Questo ci apre anche a gruppi target molto esigenti che possono vivere Mercedes-AMG come il marchio di lusso ad alte prestazioni del 21°secolo. Con la Classe S più potente di tutti i tempi, tuttavia,non ci limitiamo a proseguire il nostro percorso tecnico, tipico di AMG, ma offriamo anche un forte impatto visivo: per la prima volta, la Classe S Berlina monta anche la nostra mascherina del radiatore AMG, sottolineando ulteriormente l'appartenenza al marchio» dichiara Philipp Schiemer, Presidente del Consiglio diAmministrazione di Mercedes-AMG GmbH.