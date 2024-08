Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series: un’icona di lusso e prestazioni senza compromessi

Mercedes-Maybach si prepara a riscrivere le regole del lusso e delle prestazioni con la nuova SL 680 Monogram Series, il modello più sportivo mai realizzato nella storia del marchio.

Questo straordinario veicolo, il cui lancio è previsto per la primavera del 2025 in Europa, rappresenta un concentrato di tecnologia, artigianato e design esclusivo.

La SL 680 Monogram Series si distingue per un’estetica senza pari, dove ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza sensoriale completa. L’esterno del veicolo presenta due varianti di design curate per il lancio: la versione Red Ambience, con una combinazione di nero ossidiana metallizzato e MANUFAKTUR rosso granato metallizzato, e la versione White Ambience, che contrappone il nero ossidiana metallizzato al bianco opalite magno. Queste combinazioni di colori, insieme ad altre opzioni personalizzabili su richiesta, incarnano perfettamente la filosofia di bellezza e leggerezza che contraddistingue la nuova SL.

Il design iconico di questo modello si riflette anche nei dettagli più minuti, come la griglia del radiatore cromata e illuminata, e il cofano caratterizzato da una stella Mercedes eretta e una pinna cromata che corre lungo il centro. Gli interni non sono da meno: pelle nappa bianca cristallo conciata in modo sostenibile avvolge ogni superficie, dai pannelli delle porte ai sedili comfort, decorati con un nuovo motivo floreale.

La tecnologia all’avanguardia non manca. Il display degli strumenti completamente digitale e regolabile elettronicamente è personalizzato con animazioni di avvio specifiche per Maybach, offrendo un'esperienza visiva unica. La combinazione del motore biturbo da 4,0 litri con 430 kW (585 CV) e la trazione integrale 4MATIC+ garantisce prestazioni dinamiche di altissimo livello, mentre le sospensioni orientate al comfort e un sistema di scarico ottimizzato assicurano un viaggio silenzioso e confortevole, tipico del marchio Maybach.

Non solo una vettura, la SL 680 Monogram Series è un vero e proprio oggetto di culto. In concomitanza con il lancio, MAYBACH Icons of Luxury introdurrà una collezione esclusiva di accessori, ispirati ai materiali e ai colori della vettura. Tra questi, una giacca in pelle, sneakers, una sciarpa e una borsa tote, tutti disponibili sia nelle boutique selezionate che online.

Con la nuova Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, il marchio rinnova il suo impegno a definire nuovi standard di lusso, artigianato e prestazioni, offrendo ai suoi clienti un'esperienza di guida senza precedenti.