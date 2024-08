Mercedes svela la nuova Maybach SL a Pebble Beach 2024

Mercedes-Benz ha scelto l'iconica cornice della Pebble Beach Automotive Week 2024 per presentare al mondo la nuova Mercedes-Maybach SL,

una vettura che incarna lusso e innovazione, confermando la tradizione del marchio tedesco come sinonimo di eccellenza automobilistica. Questo evento, tra i più importanti nel panorama automobilistico internazionale, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto di lusso e per i collezionisti di tutto il mondo.

La nuova Mercedes-Maybach SL si presenta come l'apice della raffinatezza e della tecnologia, con un design che unisce eleganza classica a soluzioni moderne e all’avanguardia. La vettura sarà svelata durante il prestigioso Pebble Beach Concours d’Elegance, un evento che da sempre celebra l'arte dell'automobile e il design senza tempo.

Oltre alla SL, Mercedes-Benz ha portato a Pebble Beach altre rarità del suo straordinario patrimonio automobilistico. Tra queste, spiccano la C 111-II del 1970, una vettura sperimentale dotata di un motore Wankel che ha fatto sognare generazioni di appassionati, e la Maybach Zeppelin DS 8 del 1932, simbolo di un'epoca in cui il lusso era sinonimo di potenza e prestigio. Entrambe queste vetture rappresentano il profondo legame del marchio con l'innovazione e l'ingegneria di eccellenza.

Il 2024 segna anche il 130° anniversario della partecipazione di Mercedes-Benz al motorsport, una ricorrenza che il marchio celebra a Pebble Beach con una serie di iniziative speciali. Tra queste, spicca la presentazione di una versione esclusiva della Mercedes-AMG GT3, realizzata in soli 13 esemplari e destinata a diventare un vero e proprio oggetto di culto tra i collezionisti. Questo modello speciale trae ispirazione dalle epoche più gloriose del motorsport di Mercedes-Benz, combinando prestazioni estreme con un design unico e ricercato.

Un altro gioiello che Mercedes-Benz Classic ha portato a Pebble Beach è la Mercedes-Benz W 196 R del 1955, la vettura che ha permesso a Juan Manuel Fangio di conquistare il titolo di Campione del Mondo di Formula 1. Questa vettura è un simbolo dell’eccellenza tecnica e delle vittorie leggendarie del marchio nelle competizioni internazionali.

La Pebble Beach Automotive Week è inoltre arricchita dalla presenza della Mercedes due litri Targa Florio del 1924, una vettura che ha segnato una tappa fondamentale nella storia delle corse automobilistiche, vincendo la celebre gara siciliana. Restaurata con la massima cura dai tecnici del Mercedes-Benz Classic Center, questa vettura rappresenta un esempio straordinario della dedizione del marchio nel preservare il suo patrimonio storico.

Non meno importante è la partecipazione della nuova Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow, un’edizione speciale creata appositamente per il mercato americano e presentata per la prima volta proprio a Pebble Beach. Questa versione esclusiva, arricchita dalle opzioni del programma di personalizzazione MANUFAKTUR, si distingue per i dettagli unici e per il suo carattere raffinato, che la rende perfetta per una clientela esigente e amante del lusso.

Il Tour d’Elegance, uno degli eventi clou della Pebble Beach Automotive Week, vedrà protagoniste la Targa Florio e la C 111-II, che guideranno il corteo di vetture storiche attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari della California, tra cui la famosa 17-Mile Drive e la Highway 1 fino a Big Sur.

Il Pebble Beach Concours d’Elegance 2024 sarà quindi un’occasione unica per ammirare queste vetture leggendarie, che hanno segnato la storia dell’automobilismo mondiale, e per scoprire le ultime novità di un marchio che continua a dettare le regole del lusso e dell’innovazione. Mercedes-Benz, con la sua straordinaria eredità e il suo impegno costante nella ricerca dell’eccellenza, si conferma ancora una volta come leader indiscusso del mondo automobilistico.

L’evento si concluderà con l’attesissimo premio "Best of Show", un riconoscimento che nel 2023 è andato a una Mercedes-Benz 540 K Special Roadster, confermando il dominio del marchio tedesco nel prestigioso concorso. Con 10 titoli "Best of Show" all’attivo, Mercedes-Benz si afferma come il marchio di maggior successo nella storia del Pebble Beach Concours d’Elegance, un record che testimonia la sua continua capacità di innovare e affascinare il pubblico di tutto il mondo.