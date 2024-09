MercedesTrophy 2024, 60 finalisti in gara all’Argentario Golf Club per il titolo

Sabato 14 settembre, l’Argentario Golf Club di Grosseto sarà il palcoscenico della tanto attesa finale del MercedesTrophy 2024, il più prestigioso circuito amatoriale di golf al mondo.

I 60 finalisti, vincitori delle 15 tappe nazionali, si contenderanno il titolo su uno dei green più affascinanti e rinomati d’Italia. Oltre all’aspetto sportivo, l'evento rappresenta un'occasione unica per scoprire le ultime novità della gamma Mercedes-Benz, icona di lusso e prestazioni.

Come dichiarato da Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia, il golf rappresenta un terreno strategico per il marchio, perfetto per esprimere valori come performance e sostenibilità. La partnership con l’Argentario Golf & Wellness Resort è la perfetta incarnazione di questa filosofia, grazie alla condivisione degli stessi valori e al contesto di lusso e innovazione che caratterizza la location.

Oltre a seguire la competizione, gli ospiti dell’evento avranno l'opportunità di ammirare una selezione delle più recenti novità Mercedes-Benz. Tra le stelle dell’esposizione, ci saranno la Mercedes-AMG GT 63, la nuova CLE nelle versioni Coupé e Cabrio, l’ammiraglia elettrica EQS e la nuova generazione della leggendaria Classe G.

I partecipanti all’evento non si limiteranno ad assistere alla finale del MercedesTrophy, ma avranno la possibilità di provare in prima persona alcuni dei modelli più innovativi del marchio tedesco, grazie ai test drive organizzati sul green. Tra i modelli disponibili per la prova, spiccano la GLC 63 AMG, la E 300 All-Terrain, la EQE 500 AMG, la EQS 450 SUV, la GLE 450 e la C 63 SW. Un’occasione imperdibile per vivere l’eccellenza della guida Mercedes-Benz in un ambiente unico.

Il MercedesTrophy è un circuito di golf amatoriale che ogni anno richiama oltre 60.000 giocatori provenienti da più di 60 Paesi. È considerato il più importante nel suo genere a livello globale, non solo per il numero di partecipanti ma anche per il prestigio delle location e l’organizzazione impeccabile. Questo evento rappresenta una combinazione perfetta di sportività, lusso e tradizione, valori che si rispecchiano pienamente nel marchio Mercedes-Benz.

La scelta di sponsorizzare eventi sportivi di alto livello, come il golf, l’equitazione e la Formula 1, riflette l’impegno di Mercedes-Benz nel sostenere discipline che incarnano perfezione, tecnica e fascino, esattamente come le vetture della casa di Stoccarda.

La finale del MercedesTrophy 2024 non sarà solo una competizione di altissimo livello, ma anche un’opportunità per gli appassionati di automobili di vivere da vicino il mondo esclusivo di Mercedes-Benz. La presenza sul green delle vetture più iconiche e innovative del marchio contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale, offrendo agli ospiti una vera e propria esperienza immersiva nel lusso e nelle prestazioni.