MG celebra i 100 anni al Salone di Torino con le nuove MG3 Hybrid+ e MG4 XPOWER

Dal 13 al 15 settembre 2024, MG sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino, grazie alla partecipazione del concessionario Nuova Auto Alpina.

L'evento rappresenta un’importante occasione per celebrare i 100 anni del marchio e per presentare al pubblico due modelli simbolo del futuro di MG: la MG3 Hybrid+, una citycar full-hybridtecnologicamente avanzata, e la MG4 XPOWER, una EV sportiva a trazione integrale.

Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha dichiarato: "È un onore essere presenti a Torino, un evento di grande rilevanza per il nostro marchio. Grazie al team di Nuova Auto Alpina, potremo avvicinarci a nuovi potenziali clienti e celebrare insieme a loro questo importante traguardo." Anche Matteo Noussan, Brand Manager di Nuova Auto Alpina, ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando il valore di far parte della famiglia MG in un’occasione così speciale.

MG3 Hybrid+: la citycar tecnologica e performante

La MG3 Hybrid+, in esposizione a Torino in Via Roma, è una citycar che rappresenta un punto di riferimento nel segmento B grazie alla sua avanzata tecnologia full-hybrid. Equipaggiata con un motore elettrico da 100 kW (136 CV)abbinato a un propulsore termico 1.5 litri da 75 kW (102 CV), offre una potenza di sistema fino a 143 kW (195 CV). La batteria da 1,83 kWh garantisce un'eccezionale efficienza, con consumi combinati di 4,4 l/100 km e emissioni di CO2 di soli 100 g/km.

Questa citycar non è solo performante, ma anche pratica e comoda, con un design contemporaneo e un’ampia dotazione tecnologica. Tra le sue caratteristiche spicca la console MG Pilot, un sistema di ADAS che assicura massimi livelli di sicurezza, oltre alla connettività avanzata di MG iSMART, che include funzioni come la climatizzazione da remoto. La MG3 Hybrid+ è disponibile in tre allestimenti: Standard, Comfort e Luxury, con un prezzo di listino a partire da 19.990€. Per tutto settembre, è attiva un’offerta speciale che prevede fino a 5.250€ di vantaggi per i clienti che acquistano la vettura in pronta consegna.

MG4 XPOWER: la sportiva elettrica per gli amanti della performance

Oltre alla citycar, MG presenterà anche la MG4 XPOWER, la versione più potente della gamma MG4 Electric. Questa vettura sportiva è dotata di un sistema di trazione integrale grazie ai suoi due motori elettrici, che insieme erogano una potenza di 435 CV (320 kW) e una coppia massima di 600 Nm. Grazie a queste caratteristiche, la MG4 XPOWER è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, offrendo prestazioni da vera supercar.

La batteria da 64 kWh NMC garantisce un’autonomia fino a 400 km (WLTP), mentre le sospensioni sportive e il differenziale a controllo elettronico (XDS) migliorano la stabilità e la precisione di guida, rendendo la MG4 XPOWER perfetta per chi cerca divertimento e coinvolgimento al volante. L’assetto sportivo prevede un incremento della rigidità del 25%, il che si traduce in una maggiore reattività e precisione in curva.

Anche il design della MG4 XPOWER è curato nei minimi dettagli: la vettura è caratterizzata da un tetto nero a contrasto, finiture esterne in look alluminio e interni personalizzati con sedili in similpelle e Alcantara. Un ulteriore tocco sportivo è dato dalle pinze freno arancioni e dalla pedaliera sportiva in metallo, che completano il quadro di un'auto progettata per chi ama la guida dinamica.

La MG4 XPOWER è offerta al prezzo di 42.290€ chiavi in mano, con una dotazione completa che include il MG Pilot, il sistema di sicurezza ADAS di serie. Per settembre, è attiva un’offerta che garantisce vantaggi fino a 8.000€ per chi acquista la MG4 senza rottamazione.

MG si conferma un marchio capace di innovare e di offrire prodotti all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata. Con la MG3 Hybrid+ e la MG4 XPOWER, il brand celebra i suoi 100 anni con un’offerta che guarda al futuro, con un occhio di riguardo per la tecnologia, la sostenibilità e il piacere di guida.