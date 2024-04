MG, Jozef Kaban nominato Vice PResident del Global Design Centre

MG ha annunciato una svolta significativa nel suo approccio al design automobilistico con la nomina di Jozef Kaban come Vicepresidente del Global Design Centre.

A 51 anni, Kaban porta con sé una vasta esperienza acquisita lavorando con alcuni dei nomi più prestigiosi dell'industria automobilistica, tra cui BMW, Skoda, Rolls-Royce e Audi.

Kaban, ha studiato alla Royal Academy of Art di Londra, è celebrato per il suo contributo significativo al design di vetture iconiche come la Bugatti Veyron e la Audi A5 coupé. La sua competenza sarà fondamentale nello sviluppo del linguaggio stilistico di MG, un marchio che si trova attualmente in una fase di rapida trasformazione e espansione globale.

Il 2023 rappresenta un anno di grandi celebrazioni per MG, che segna il centenario del marchio e l'introduzione di nuovi modelli innovativi come la roadster elettrica ad alte prestazioni Cyberster EV, prevista per l'autunno. Inoltre, al prossimo Salone dell'auto di Pechino, MG svelerà la concept car EXE181, ispirata al record di velocità stabilito nel 1957 dalla storica EX181.

Con l'ingresso di Kaban, MG si propone di rafforzare ulteriormente la propria identità di brand all'avanguardia nel settore delle tecnologie automobilistiche avanzate e del design sostenibile. "L'arrivo di Jozef Kaban al nostro Global Design Centre segna l'inizio di un capitolo entusiasmante per MG", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. "La sua visione per il design e la sua comprovata traiettoria nell'innovazione contribuiranno a portare MG a nuovi livelli di eccellenza e riconoscimento globale."

L'impegno di Kaban a capo del team di design globale di MG sarà cruciale per garantire che il marchio continui a distinguersi in un mercato automobilistico sempre più competitivo e orientato verso l'innovazione sostenibile. Con una tale leadership, MG si appresta a definire il futuro del design automobilistico, mantenendo al contempo un legame profondo con la sua eredità centenaria.