MG, sei mesi di crescita sul mercato italiano

MG ha celebrato sei mesi di crescita straordinaria nel mercato italiano, registrando un incremento del 50% nelle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Con 21.323 unità consegnate nel primo semestre del 2024, MG ha consolidato una quota di mercato del 2,5%, con un notevole picco di vendite nel mese di giugno, durante il quale ha superato le 4.000 unità consegnate. Questo risultato ha portato la quota di mercato dei privati a raggiungere il 3,12%, segnando il miglior mese di sempre per MG in Italia.

Numeri di successo

I risultati di vendita di MG nel primo semestre del 2024 sono stati impressionanti. Con 21.323 unità consegnate, il brand ha registrato una crescita del 50% rispetto allo stesso periodo del 2023. La quota di mercato è salita al 2,5%, e la quota dei privati ha raggiunto il 3,12%. Giugno è stato il mese più prolifico, con oltre 4.000 unità consegnate e un incremento del 18,21% rispetto a giugno 2023.

Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG e Vice President di SAIC Motor Italy, ha espresso grande soddisfazione per questi risultati. "Sono molto orgoglioso dei risultati che stiamo raggiungendo. Dal ritorno sul mercato, sono già più di 60.200 i clienti che hanno scelto le nostre auto. Un risultato incredibile in poco più di tre anni. Siamo un’organizzazione giovane, un team molto coeso unito da motivazione ed entusiasmo. Questi gli ingredienti, insieme a una gamma di prodotti di qualità, che ci stanno dando soddisfazioni incredibili. Abbiamo iniziato con grande slancio l’anno in cui l’iconico brand britannico che rappresentiamo raggiunge i cento anni di storia. MG continua a essere il brand automobilistico con la maggiore crescita sul mercato e noi ce la mettiamo tutta per mantenere SAIC Motor Italy al primo posto tra le filiali MG dell’Unione Europea.”

Prodotti di successo

Il successo di MG sul mercato italiano è stato trainato dalla popolarità di vari modelli della sua gamma. Il MG ZS ha continuato a dominare il segmento dei B SUV, raggiungendo il secondo posto nelle vendite di SUV a benzina nel mese di giugno e il terzo posto nel cumulato dei sei mesi del 2024. Con 15.589 unità consegnate dall'inizio dell'anno, il MG ZS ha soddisfatto le aspettative dei clienti, grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo e al comfort di guida.

La citycar MG3 Hybrid+, introdotta sul mercato italiano nel mese di aprile, ha ricevuto un'accoglienza calorosa. Questa vettura full hybrid, tecnologicamente avanzata, offre un'eccellente combinazione di prestazioni, efficienza e comfort. Nei primi due mesi dal lancio, la raccolta ordini è cresciuta settimana dopo settimana, con riscontri molto positivi da parte dei clienti e dei concessionari. La MG3 Hybrid+ è un prodotto strategico per MG, in un segmento chiave per il mercato italiano, che contribuirà significativamente alle ambizioni del brand di raggiungere il 3% di quota di mercato entro l'anno.

MG4 Electric: un esempio di eccellenza

Nonostante le sfide del mercato delle auto elettriche in Italia e in Europa, la MG4 Electric ha continuato a mostrare una crescita costante. Apprezzata per il suo stile accattivante, la guida divertente, l'elevata efficienza elettrica e i sistemi di assistenza alla guida avanzati, la MG4 Electric si è confermata tra le prime cinque vetture EV vendute in Italia nei segmenti B e C. La console MG Pilot racchiude una serie di sistemi innovativi che garantiscono sicurezza e comfort, rendendo la MG4 una scelta popolare tra i clienti italiani.

Sfide e opportunità

Andrea Bartolomeo ha anche sottolineato l'importanza delle infrastrutture logistiche nella strategia di crescita di MG. "Sono consapevole delle frecce che abbiamo al nostro arco, dei prodotti d’eccellenza che ci posizionano in maniera solida sul mercato. Sono particolarmente soddisfatto che sia il cliente privato il nostro primo estimatore e anche per questo abbiamo accelerato il processo di apertura del magazzino ricambi in Italia. E’ operativo, si trova a Tortona in provincia di Alessandria in posizione strategica per la logistica di terra, mare e aria. Siamo il primo paese in Europa a poter avere il controllo diretto della filiera di approvvigionamento e questo ci permette di alzare il livello di servizio che offriamo ai clienti MG. Le sfide che ci attendono sono molte e continue, ma noi siamo determinati e i risultati che stiamo ottenendo alimentano la nostra grinta.”

Futuro brillante per MG

I primi sei mesi del 2024 hanno visto MG consolidare la sua presenza nel mercato italiano con risultati impressionanti e una crescita costante. Con una gamma di prodotti di alta qualità e una strategia ben definita, MG è ben posizionata per continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi. Il marchio britannico, che celebra i suoi cento anni di storia, continua a dimostrare di essere un leader nel settore automobilistico, capace di innovare e soddisfare le esigenze dei clienti moderni.