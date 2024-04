MG3 Hybrid+: Rivoluzione Ibrida nel Segmento B

SAIC Motor Italy ha introdotto sul mercato italiano la nuova MG3 Hybrid+, una citycar di segmento B che segna il debutto della tecnologia ibrida avanzata della MG.

Questo modello rappresenta un salto qualitativo nel mondo delle auto ibride, offrendo una combinazione unica di efficienza energetica, prestazioni dinamiche e comfort di guida.

La MG3 Hybrid+ è disponibile in tre configurazioni di allestimento: Standard, Comfort e Luxury, tutte equipaggiate con il nuovo sistema ibrido Hybrid+ che include una batteria più capiente e un motore elettrico più potente. Questo sistema non solo assicura una guida eccezionale ma stabilisce anche nuovi standard per le citycar nel segmento B.

Con un prezzo di partenza di 19.990€ per la versione Standard, la MG3 Hybrid+ offre un valore eccezionale. Le versioni Comfort e Luxury sono disponibili rispettivamente a 21.490€ e 23.490€, con possibilità di riduzioni significative grazie alle promozioni di lancio e all'Ecobonus. Inoltre, grazie a una collaborazione con Santander Consumer Bank, è possibile accedere a un'offerta di finanziamento con rate mensili di soli 99€ per tutti gli allestimenti, rendendo la MG3 Hybrid+ un'opzione ancora più accessibile per i consumatori.

Questo modello ibrido non plug-in combina un motore a benzina da 1,5 litri con un motore elettrico da 100 kW (136CV), offrendo una potenza di sistema fino a 143 kW (195CV). La MG3 Hybrid+ vanta consumi di carburante ridotti a soli 4,4 l/100 km e emissioni di CO2 di 100 g/km, posizionandosi come una delle opzioni più eco-sostenibili del suo segmento.

Il comfort di guida è garantito da un design interno spazioso con 25 vani portaoggetti e un bagagliaio ampio. L'auto è dotata di un sistema infotainment all'avanguardia con uno schermo digitale da 7 pollici e un touch screen da 10,25 pollici, offrendo una connettività avanzata attraverso il sistema MG iSMART. Le versioni più ricche aggiungono amenità come sedili e volante riscaldati, accesso senza chiave e telecamera a 360 gradi.

In termini di sicurezza, la MG3 Hybrid+ è equipaggiata con il sistema MG Pilot, che include mantenimento della corsia, avviso di superamento della linea di carreggiata, cruise control adattivo e avviso di collisione anteriore, tra gli altri.

La nuova MG3 Hybrid+ non solo è destinata a diventare un punto di riferimento nel mercato delle citycar ibride, ma rappresenta anche un'opzione ideale per chi cerca un'auto tecnologicamente avanzata, ecocompatibile e accessibile nel segmento B. Con questa nuova offerta, MG punta a consolidare la sua presenza sul mercato italiano e a raggiungere nuovi traguardi in termini di quota di mercato.