MINI al Mondial de l'Automobile 2024: una nuova era elettrica tra prestazioni e innovazione

MINI fa un salto verso il futuro della mobilità elettrica al Mondial de l'Automobile 2024, in programma a Parigi dal 14 al 20 ottobre.

Durante l’evento, la casa britannica presenta due modelli John Cooper Works completamente elettrici in anteprima mondiale, insieme all'intera gamma di veicoli a propulsione elettrica. Tra i protagonisti della kermesse, oltre ai modelli sportivi, spiccano la MINI Cooper SE, la MINI Aceman SE e la MINI Countryman SE ALL4, che dimostrano il perfetto equilibrio tra prestazioni, sostenibilità e piacere di guida.

Le nuove MINI John Cooper Works elettriche: prestazioni senza compromessi

MINI si rinnova, portando nel presente la lunga storia sportiva dei modelli John Cooper Works, con due nuove versioni totalmente elettriche. Progettati per trasferire l'energia della pista alla strada, questi veicoli combinano il design sportivo tipico del marchio con soluzioni aerodinamiche avanzate per ridurre il consumo di energia. Le due John Cooper Works elettriche promettono un’esperienza di guida dinamica e divertente, senza rinunciare alla caratteristica maneggevolezza MINI.

Con una potenza straordinaria, un design accattivante e un’autonomia adeguata, le nuove John Cooper Works elettriche mirano a conquistare sia i fan della velocità che coloro che desiderano un veicolo sportivo ed ecologico.

La gamma elettrica completa di MINI: versatilità per ogni esigenza

Oltre ai modelli sportivi, MINI presenta una gamma completa di veicoli elettrici, capaci di soddisfare le diverse esigenze di mobilità urbana e non solo. La MINI Cooper SE, già affermata sul mercato, continua a stupire per il suo tipico go-kart feeling e il design puristico. Con un consumo energetico combinato tra 14,7 e 14,1 kWh per 100 km e un’autonomia che raggiunge i 402 km secondo il ciclo WLTP, la MINI Cooper SE rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e modernità.

Un’altra novità è la MINI Aceman SE, un crossover compatto che offre cinque posti in soli quattro metri di lunghezza. Questo modello si colloca tra la MINI Cooper e la MINI Countryman, offrendo ampio spazio interno e un'autonomia che varia tra 382 e 405 km. La Aceman SE è pensata per chi cerca una soluzione versatile, capace di coniugare praticità e stile in un veicolo elettrico all'avanguardia.

Infine, la MINI Countryman SE ALL4 completa la gamma con la sua trazione integrale e un'autonomia che può arrivare fino a 432 km. Questo modello è progettato per affrontare ogni tipo di percorso, grazie al bagagliaio spazioso e regolabile e alla robustezza che caratterizza la Countryman. Con un consumo di energia compreso tra 18,5 e 16,8 kWh per 100 km, la Countryman SE ALL4 si presenta come la compagna ideale per lunghi viaggi all’insegna della sostenibilità.

MINI e il futuro della mobilità urbana

Con la partecipazione al Mondial de l'Automobile 2024, MINI dimostra il suo impegno nel ridefinire il concetto di mobilità urbana. Parigi, una città che si distingue per la sua determinazione nel trasformare il traffico cittadino, è il luogo ideale per presentare la nuova gamma elettrica MINI. I modelli presentati al Salone non solo offrono prestazioni elevate, ma rispondono anche alle esigenze di sostenibilità e innovazione richieste dalle metropoli moderne.

La città di Parigi e MINI condividono una visione comune: un futuro in cui la mobilità è sempre più sostenibile, ma senza sacrificare il piacere di guida. Con le nuove MINI elettriche, il marchio britannico punta a rafforzare la sua posizione nel mercato delle vetture elettriche, offrendo soluzioni che combinano tecnologia avanzata, prestazioni eccezionali e design inconfondibile.

Al Mondial de l'Automobile 2024, MINI si presenta come protagonista della mobilità elettrica, con un portafoglio prodotti che va dai modelli sportivi John Cooper Works fino a soluzioni versatili come la Cooper SE, Aceman SE e Countryman SE ALL4. Grazie a un perfetto equilibrio tra prestazioni, sostenibilità e innovazione, MINI è pronta a conquistare il futuro della mobilità urbana, offrendo ai suoi clienti la possibilità di vivere il go-kart feeling del marchio in una veste completamente elettrica.