MINI: Federico Izzo e Ulrike von Mirbach assumono nuovi ruoli globali

BMW Group annuncia importanti cambiamenti nella gestione del marchio MINI.

A partire dal 1° gennaio 2025, Federico Izzo e Ulrike von Mirbach, due figure chiave nel panorama dirigenziale del brand, assumeranno nuove posizioni strategiche.

Federico Izzo: guida per il mercato europeo

Federico Izzo, attualmente responsabile di MINI UK, sarà il nuovo capo del marchio per la regione Europa. La sua nomina segna un cambiamento organizzativo significativo: il mercato britannico, storicamente gestito come regione separata, sarà integrato nella rete di vendita europea.

Izzo, che ha iniziato la sua carriera nel BMW Group nel 2007, ha ricoperto ruoli strategici, tra cui Head of Marketing BMW e MINI in Italia e Managing Director del BMW Group nella Repubblica Ceca. Durante il suo incarico come responsabile di MINI UK, ha lanciato con successo la nuova famiglia MINI, consolidando la leadership del marchio nel suo mercato interno.

Ulrike von Mirbach: una visione globale per MINI

Dopo il successo ottenuto come responsabile del marchio MINI in Europa, Ulrike von Mirbach assumerà la guida della gestione globale del brand e del marketing. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte focus strategico: dagli inizi nel marketing del marchio BMW in Germania, fino alla leadership del marketing MINI in Germania e successivamente in Europa.

Von Mirbach è stata determinante nell’implementazione del nuovo modello di vendita diretta, che oggi coinvolge dieci distributori nazionali MINI in Europa. Grazie alla sua visione, il marchio ha preparato con successo produttori e rivenditori al futuro delle vendite dirette.

Stefan Richmann: continuità e innovazione

Stefan Richmann, responsabile del marchio MINI, ha sottolineato l’importanza delle due nuove nomine:

"Con Federico Izzo e Ulrike von Mirbach, due specialisti di vendita e marketing di grande esperienza, stiamo rafforzando il nostro team per affrontare con successo le sfide future. Entrambi hanno giocato un ruolo fondamentale nel lancio della nuova famiglia MINI negli ultimi 14 mesi, e la loro leadership garantirà un ulteriore sviluppo del brand."

Il futuro del team dirigenziale MINI

Il nuovo incarico di Ulrike von Mirbach segue il passaggio del suo predecessore, Sebastian Beuchel, che dal 1° gennaio 2025 guiderà le vendite di veicoli di protezione speciale e per clienti speciali del BMW Group.

Con queste nomine, MINI si prepara a consolidare la propria presenza globale, puntando su un approccio strategico e innovativo che valorizza le competenze e l’esperienza dei suoi leader.