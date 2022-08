MINI è per la prima volta sponsor e mobility partner della Gamescom

MINI sarà lo sponsor principale della Gamescom di Colonia di quest'anno.

Dal 24 agosto al 28 agosto 2022, la convention riunirà gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo su 220.000 metri quadrati di spazio espositivo, circa 1.100 espositori e centinaia di migliaia di appassionati di videogiochi provenienti da tutto il mondo. MINI è lo sponsor principale dell'area Gamescom merch "powered by MINI" e il partner ufficiale per la mobilità di Gamescom 2022. Con il suo impegno, l'azienda è il primo sponsor del settore automobilistico del più grande evento ludico del mondo e tiene fede alla promessa di regalare ai fan MINI gioia e divertimento.

La sponsorizzazione principale del padiglione espositivo, realizzata grazie ad esclusivi oggetti da collezione, è quindi il modo ideale per MINI di entrare in contatto con l'entusiasta scena dei videogiochi. Le varie edizioni limitate del brand faranno battere il cuore dei fan più fedeli e diventeranno rapidamente oggetti da collezione molto ambiti.

L’essenza della MINI Concept Aceman è caratterizzata da un approccio alle sfide giocoso e curioso. Il divertimento alla guida tipico del marchio ispira e riunisce una comunità di fan MINI in costante crescita in tutto il mondo, ad esempio nei MINI Community Meeting che si svolgono worldwide. Anche gli appassionati di videogiochi si immergono con entusiasmo in mondi sempre nuovi e plasmano attivamente la storia dei loro eroi. Alla Gamescom 2022, MINI incoraggia tutti i fan a continuare a giocare con la campagna "PLAY ON!" e promuove con entusiasmo una società aperta e diversificata. I visitatori della Gamescom 2022 possono rilassarsi nelle numerose aree di seduta del padiglione 5.2 presso lo stand B10 / D19 della MINI Arena, ricaricare le proprie riserve di energia con acqua e popcorn, riportare il proprio smartphone al 100% in una delle stazioni di ricarica USB e ascoltare i DJ set.

MINI Concept Aceman è piena di sorprese

I visitatori dell'area merch di Gamescom sponsorizzata da MINI possono scoprire la MINI Concept Aceman con un'ulteriore modalità esclusiva. Durante la Gamescom, Pikachu, l'iconico personaggio dei Pokémon, si impossessa del display OLED quando si aziona la levetta dell'Experience Mode. Grazie a una tecnologia di proiezione avanzata, l'animazione si estende anche al cruscotto, alle portiere anteriori e alla proiezione del grembiule. Nel ciclo animato, la Poké Ball appare prima nel display OLED e si muove, poi si apre in un bagliore blu che si estende dal display OLED attraverso il cruscotto e la barra luminosa delle portiere, nonché alla grembialatura attraverso l'interno del veicolo. In un'altra animazione, Pikachu appare sul display fin all'inizio. Il famoso Pokémon di tipo elettro lancia un attacco di fulmini giallo brillante che attraversa il veicolo attraverso le porte interne e la proiezione sul grembiule.

Il team di designer dietro la MINI Concept Aceman ha anche creato un esclusivo MINI Art Toy in occasione della Gamescom 2022. Come la concept car, il MINI Art Toy incarna agilità e sicurezza di sé. I simboli X-O, ad esempio, ricordano il design degli interni e la giocosità della MINI Concept Aceman e si adattano perfettamente alla Gamescom e alla vasta scena videoludica presente.

Oltre alla MINI Concept Aceman, la concept car sarà presentata anche come Action Pack alla Gamescom 2022. Nella confezione trasparente tipica delle action figure e con speciali caratteristiche di design, come una Poké Ball al centro del cerchione, l'esclusivo Action Pack di MINI Concept Aceman diventa il pezzo da collezione per eccellenza per i fan di MINI e gli appassionati di videogiochi.

Pokémon è uno dei franchise di intrattenimento di maggior successo, lanciato per la prima volta nel 1996 in Giappone, con l'uscita di Pokémon Rosso e Pokémon Verde. I videogiochi catturano la meraviglia della scoperta, della raccolta e dell'allenamento dei Pokémon immergendosi nel ruolo di Allenatore di Pokémon. MINI non poteva scegliere un Pokémon più adatto di Pikachu per questa collaborazione. Dopo tutto, l'iconico Pokémon è piccolo, speciale e dotato di abilità elettriche. Con la quinta generazione di modelli, MINI persegue coerentemente la strada dell'elettrificazione e sarà un marchio completamente elettrico entro i primi anni 2030. Le vendite della MINI Electric sono quasi raddoppiate lo scorso anno, a dimostrazione del fatto che la comunità MINI sta crescendo e si sta muovendo sempre più nella direzione della mobilità elettrica.

Il MINIverse si concentra sul divertimento condiviso

Parallelamente all'anteprima della MINI Concept Aceman alla Gamescom, l'azienda sta lanciando il MINIverse, creando un affascinante mondo digitale in cui la comunità MINI può scoprire in maniera divertente la nuova concept car. Diversi quartieri di città digitali dal design entusiasmante, nonché numerose opzioni di interazione ed elementi di gioco invitano a esplorare la MINI Concept Aceman. Il mondo virtuale è accessibile semplicemente tramite URL sullo smartphone e sul desktop, senza dover installare nient'altro. Vari giochi multiplayer offrono ai fan di MINI l'opportunità di incontrarsi sulla piattaforma online e di vivere insieme il mondo digitale immersi nel BIG LOVE.

Insieme alla MINI Concept Aceman nell'esclusiva "Pokémon Mode" e come ultimo Action Pack da collezione, MINI sottolinea il suo impegno alla Gamescom 2022 per promuovere una visione allegra e giocosa del mondo.