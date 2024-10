Mobilize Duo e Bento: la nuova mobilità urbana tra innovazione e sostenibilità

Mobilize, il brand automobilistico di nuova generazione nato per ridefinire la mobilità urbana, presenta Duo e Bento, due veicoli progettati per offrire soluzioni intelligenti e accessibili.

Questi modelli incarnano l'approccio innovativo del marchio, che punta a rendere la mobilità più sostenibile, pratica e piacevole, sia per i privati che per i professionisti.

La Duo, pensata per l'uso personale, e la versione commerciale Bento, sono frutto di una visione audace che ha sfidato le convenzioni tradizionali del design automobilistico. Fin dall'inizio, i team di Mobilize hanno lavorato per creare veicoli urbani che non "imitassero" le auto tradizionali, ma che offrissero un'esperienza di mobilità completamente nuova. Tra le principali scelte progettuali, la decisione di ridurre al minimo il numero di componenti, migliorare l’efficienza, e allo stesso tempo dotare i veicoli di airbag per il guidatore e soluzioni avanzate di sicurezza e comfort.

Innovazioni per la mobilità urbana

I veicoli Duo e Bento sono stati sviluppati con l’obiettivo di semplificare e migliorare l’esperienza di guida nelle città moderne. Duo si distingue per la sua manovrabilità e facilità d'uso, mentre Bento è pensata per offrire soluzioni di trasporto ottimizzate per i professionisti, grazie a un vano di carico modulare e funzionale.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con tecnologie connesse all'avanguardia, che rendono la mobilità non solo più pratica ma anche più divertente. La connessione ai servizi digitali e la facilità di guida sono elementi centrali del design di questi veicoli, che offrono un'interfaccia intuitiva e un'esperienza fluida per gli utenti.

Comfort e sicurezza senza compromessi

Sebbene Duo e Bento siano stati pensati per essere accessibili a un vasto pubblico, Mobilize non ha trascurato il comfort e la sicurezza. Oltre all'airbag per il guidatore, i veicoli sono dotati di sistemi di assistenza alla guida e progettati per garantire un'esperienza di viaggio sicura e confortevole anche nei contesti urbani più impegnativi.

Questi veicoli rappresentano il frutto di un intenso lavoro creativo, che illustra perfettamente lo spirito di Mobilize: spingere costantemente i confini dell'innovazione per offrire una mobilità urbana più sostenibile e intelligente. Come ha dichiarato Matthieu Tenenbaum, Direttore delle Operazioni di Mobilize, Duo e Bento incarnano la visione del brand per il futuro, dove ogni dettaglio è pensato per arricchire l'esperienza sia per i privati che per i professionisti.