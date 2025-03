Mobilize Fast Charge: la rete di ricarica ultrarapida che rivoluziona la mobilità elettrica in Europa

Nel cuore della transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, Mobilize si afferma come uno degli attori protagonisti nell’evoluzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Parte integrante del Gruppo Renault, Mobilize ha lanciato Fast Charge, un progetto ambizioso e concreto che punta a costruire una rete europea di stazioni di ricarica ultrarapida aperte a tutti i conducenti di auto elettriche, indipendentemente dal marchio del veicolo.

Nata per soddisfare esigenze reali di mobilità e pensata per rendere i lunghi viaggi in elettrico più semplici e accessibili, Mobilize Fast Charge unisce prestazioni tecnologiche elevate, affidabilità operativa e un’esperienza utente completa. Le prime 25 stazioni sono già operative in Francia, dove l’obiettivo è arrivare a 100 entro il 2025. Ma la visione è europea: entro il 2028, la rete raggiungerà quota 650 stazioni attive in Francia, Italia, Belgio e Spagna, ampliando la copertura oltre le autostrade tradizionali per rispondere alle esigenze locali, urbane e periurbane.

La nuova era della ricarica rapida: accessibile, efficiente, universale

Nel panorama attuale, in cui l’elettrificazione sta trasformando radicalmente la catena del valore del settore automotive, Mobilize offre un modello di business innovativo che va oltre la vendita dei veicoli. Come sottolinea Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize, la creazione di ricavi ricorrenti è oggi centrale per investire nel futuro del settore. «Fast Charge rappresenta una colonna portante della nostra strategia: permette di sostenere la transizione dei clienti verso l'elettrico e di creare una nuova fonte di valore per l’azienda».

Mobilize Fast Charge nasce anche da un'esigenza concreta: facilitare la ricarica in viaggio, specialmente nei territori meno coperti da infrastrutture. Le stazioni non si concentrano solo lungo le principali arterie autostradali, ma vengono collocate nei pressi delle concessionarie Renault e in posizioni strategiche per offrire capillarità e accessibilità, anche nei centri abitati.

Ogni stazione è progettata per offrire un servizio veloce ed efficiente: le colonnine erogano una potenza fino a 320 kW, permettendo di recuperare fino a 400 km di autonomia in appena 15 minuti. Il tempo di un caffè, mentre si ricarica l’energia necessaria per proseguire il proprio viaggio in tranquillità.

Una rete europea che cresce grazie a partnership strategiche

Oltre allo sviluppo diretto, Mobilize ha stretto alleanze per accelerare la copertura infrastrutturale. In Italia, la collaborazione con Free To X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, consente a Mobilize di integrare la rete già esistente di oltre 100 stazioni ultrarapide. Questo accordo strategico permette di ottimizzare gli investimenti, condividere le competenze e ampliare la disponibilità di punti di ricarica ultraveloci in un Paese dove la diffusione dell’elettrico è in rapida crescita.

Secondo Anne-Cécile Bonneville, Direttrice di Mobilize Fast Charge, la missione è chiara: «L'elettrificazione del parco auto europeo richiede una rete solida, affidabile e capillare. Con Fast Charge vogliamo garantire una risposta concreta alla crescente domanda di infrastrutture, proponendo un'esperienza di ricarica moderna, sicura e piacevole».

Tecnologia Plug & Charge: semplicità al servizio dell'utente

Una delle caratteristiche più interessanti di Mobilize Fast Charge è l'integrazione della tecnologia Plug & Charge. Grazie a questa funzione, disponibile per i veicoli compatibili, è sufficiente collegare l'auto alla colonnina perché la ricarica si attivi automaticamente, senza badge, carte o app. Un sistema intuitivo, già fruibile attraverso il Mobilize Charge Pass per i clienti Renault, che rende l’esperienza di ricarica più fluida e naturale.

Le stazioni sono operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e vantano un tasso di disponibilità superiore al 99%. Questo significa affidabilità, continuità del servizio e tempi di attesa ridotti al minimo. Il tutto con un occhio di riguardo anche al design e alla qualità dell’ambiente: l’infrastruttura è pensata per essere accogliente e funzionale.

Area lounge e servizi: il comfort incontra l’innovazione

Le stazioni Fast Charge non sono semplici punti di rifornimento elettrico, ma luoghi in cui il tempo di attesa viene valorizzato. Nelle location dove è ritenuto necessario, Mobilize mette a disposizione degli utenti un’area lounge gratuita, dotata di Wi-Fi, distributori automatici di snack e bevande, servizi igienici, spazi per telefonate riservate e postazioni per lavorare. Un modo per trasformare la sosta in un momento produttivo o di relax, rendendo l’esperienza più simile a quella vissuta nei moderni aeroporti.

Prezzi competitivi e accessibilità trasparente

Altro punto di forza è la politica tariffaria. Per ogni nuova apertura, Mobilize propone un prezzo di lancio di 0,41 €/kWhper i pagamenti con carta, valido per i primi due mesi. I clienti Renault che utilizzano il Mobilize Charge Pass possono invece usufruire di una tariffa agevolata di 0,39 €/kWh per un anno. Un incentivo concreto all'utilizzo della rete e un segnale chiaro della volontà di rendere la ricarica ultrarapida non solo efficiente, ma anche conveniente.

Una visione chiara per il futuro della ricarica elettrica

Il piano di sviluppo di Mobilize Fast Charge è ambizioso: entro il 2028, la rete sarà composta da 650 stazioni nei quattro Paesi europei chiave per Renault, con una copertura strategica che andrà oltre le classiche tratte autostradali. Saranno infatti privilegiate anche le zone ad alta densità di traffico urbano, le aree rurali con scarsa copertura e i nodi logistici, per offrire un servizio realmente utile a tutti.

In un momento cruciale per l'evoluzione dell'auto elettrica, dove l'infrastruttura di ricarica rappresenta uno dei fattori determinanti per la crescita del mercato, Mobilize dimostra di voler giocare un ruolo da protagonista. Con Fast Charge, il marchio va oltre la semplice ricarica, proponendo un nuovo paradigma di mobilità, in cui velocità, accessibilità e comfort sono al centro dell’esperienza del cliente.

In definitiva, Mobilize Fast Charge non è solo una rete di stazioni: è una visione concreta della mobilità del futuro, costruita su esigenze reali e pronta ad accompagnare milioni di automobilisti verso l'elettrificazione con fiducia e semplicità.