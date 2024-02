Mobilize Financial Services: crescita e innovazione nel 2023

Mobilize Financial Services, parte integrante del Gruppo Renault, ha dimostrato nel 2023 la solidità e l'efficacia del proprio modello di business,

registrando una significativa crescita dell'utile ante imposte e segnando un momento storico con il risparmio che supera la metà degli asset netti. Questi risultati positivi riflettono la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di perseguire obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2024, un anno che promette ulteriori accelerazioni nel settore delle nuove mobilità.

L'anno appena concluso ha confermato la forza della strategia di Mobilize Financial Services, in particolare nel noleggio a lungo termine in Europa e nella diversificazione delle sue attività. Questo approccio si è rivelato vincente non solo per l'azienda ma anche per i suoi 4 milioni di clienti globali, rafforzando il suo impegno verso una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti.

Dal punto di vista commerciale, Mobilize Financial Services ha registrato un incremento del 17,1% nei nuovi finanziamenti rispetto al 2022, grazie soprattutto all'aumento degli importi medi finanziati e delle immatricolazioni dei brand del Gruppo Renault, Nissan e Mitsubishi. Questo aumento testimonia la resilienza e la capacità di adattamento dell'azienda in un mercato automotive in costante evoluzione.

Nonostante una leggera diminuzione nella quota di veicoli finanziati, l'azienda ha visto crescere il numero di veicoli finanziati e l'importo dei nuovi finanziamenti, evidenziando una forte domanda di soluzioni di mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda i veicoli elettrici, che hanno rappresentato il 48,1% dei veicoli finanziati nel 2023.

Dal punto di vista finanziario, nonostante una leggera contrazione dei ricavi netti, principalmente a causa di fattori esterni come gli swap di tassi di interesse, Mobilize Financial Services ha mantenuto una solida performance con un utile ante imposte di 1.034 milioni di euro. Questo risultato è stato supportato da un aumento degli asset produttivi e da una gestione efficace del rischio.

L'azienda continua a concentrarsi su tre aree chiave per promuovere una mobilità più sostenibile: l'espansione delle offerte di noleggio e abbonamento, l'offerta di soluzioni di servizi e assicurazioni ad alto valore aggiunto e il sostegno all'adozione di veicoli elettrici. Questi sforzi sono in linea con l'obiettivo a lungo termine di Mobilize Financial Services di facilitare la transizione verso un uso più sostenibile e flessibile dei veicoli, rafforzando al contempo la sua posizione di leader nel settore dei servizi finanziari automotive.