Mondial de l’Auto: il Gruppo Renault protagonista con 6 anteprime mondiali

Le Marche Renault, Dacia, Alpine e Mobilize saranno presenti alla prossima edizione del Salone dell’Auto di Parigi (Mondial de l’Auto) “Revolution is On”, che si terrà dal 17 al 23 ottobre 2022, al Parc des Expositions di Porte de Versailles (Pad. 6).

Appuntamento del settore automotive assolutamente da non perdere, il Salone darà a tutte le Marche l’occasione di presentare in esclusiva almeno un’Anteprima Mondiale, ma anche diversi veicoli emblematici della gamma, innovazioni e partnership.

3 anteprime mondiali per Renault

Renault svelerà in anteprima mondiale la reinterpretazione di uno dei suoi modelli iconici, la Renault 4, ma anche il primo Kangoo E-Tech Electric dedicato alle famiglie. Per concludere l’anno di celebrazione del 50° anniversario della Renault 5, il pubblico potrà scoprire una showcar sportiva fuori dagli schemi. Tra concept-car, modelli di serie e showcar, l’edizione 2022 del Salone di Parigi darà prova dell’impegno del costruttore nei saloni automobilistici. Renault esporrà i modelli con cui intende riconquistare il segmento C, con Nuova Mégane E-Tech Electric e Nuovo Austral E-Tech Hybrid che saranno presentati al pubblico per la prima volta

Dacia: una nuova visual identity!

Al Salone dell’Auto di Parigi, Dacia presenterà la fase finale della trasformazione della sua visual identity. Se la comunicazione e la pubblicità avevano già operato il cambiamento a metà 2021, e la rete di distribuzione ha avviato il processo ad inizio anno, è a Parigi che la Marca presenterà la sua nuova identità su tutta la gamma. È una svolta strategica per Dacia ed una sfida automobilistica storica: un nuovo design e un territorio della marca ben delineato, oltre ai modelli da scoprire sullo stand.

Alpine: una concept-car inedita

Alpine sarà presente al Salone dell’Auto di Parigi all’insegna della sportività odierna e futura. Accanto alle sue ultimissime novità e alla Formula 1, la Marca presenterà in anteprima mondiale una concept-car inedita, che incarna il futuro della sua strategia prodotto e sportiva. Un nuovo passo avanti nella trasformazione della Marca.

La mobilità per 1, 2 o più … e tanti servizi offerti da Mobilize

Dedicata alle nuove mobilità, Mobilize presenterà la sua visione della mobilità urbana con i suoi futuri veicoli e concept-car, in particolare, con Mobilize Duo, progettata per il car-sharing, ma disponibile anche per tutti su abbonamento. Pensati per un utilizzo condiviso e commercializzati con tutta una serie di servizi, questi veicoli faciliteranno la mobilità di beni e persone in ambienti urbani complessi. Mobilize condividerà anche le sue soluzioni e la sua visione in ambito energetico.

Da scoprire anche…

Anche HYVIA, la joint-venture tra il Gruppo Renault e Plug dedicata alla mobilità a idrogeno, esporrà i suoi veicoli a idrogeno (Van, City Bus, Telaio Cabinato) e presenterà il suo esclusivo ecosistema H2 nel Padiglione 3. Rigorosamente Made in France.

Novità: dopo la versione prototipo, Master Van H2-TECH sarà esposto per la prima volta nella versione H2 di serie, in corso di commercializzazione.