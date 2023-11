Motori accesi per la tredicesima edizione di Milano Auto Classica

La tredicesima edizione di Milano AutoClassica – Salone dell’Auto Classica e Sportiva, torna a Fiera Milano (Rho) il 17, 18 e 19 novembre prossimi.

La manifestazione cresce anno dopo anno in dimensioni e qualità. Pur mantenendo il proprio focus sulle vetture d’epoca, si adatta alle nuove tendenze del mercato evidenziando la felice contaminazione fra il passato che valorizza la memoria storica dei brand e il presente e il futuro dei nuovi modelli, con sempre più un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile.

I brand più prestigiosi partecipano con modelli rappresentativi del loro heritage e della produzione più recente per riunire passato e presente in un’ideale asse temporale:Alpine, Aston Martin, Bentley, BMW Club Italia, il ritorno di Caterham e Morgan, rappresentati in Italia da Romeo Ferarris, DR Automobiles, il dipartimento Heritage di Stellantis, Ferrari Classiche, Kimera Automobili, Maserati, McLaren, MG ed i Musei Ferrari catalizzeranno l’attenzione con le loro auto da sogno.

Alpine espone quattro versioni che propongono esperienze di guida diverse, ma autenticamente Alpine. Fedeli ai principi di leggerezza ed agilità del brand, sono motorizzate da un 4 cilindri 1.8 turbo con trasmissione automatica Getrag doppia frizione a umido con 7 rapporti.

Alpine A110, la porta d’accesso al mondo Alpine, è leggera, precisa, briosa, agile e dinamica in ogni circostanza. L’abbinamento del telaio “Alpine” con la motorizzazione da 252 CV procura un piacere di guida che rimanda alla Berlinetta. Alpine A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma, versatile ed elegante. Il motore da 300 CV abbinato al telaio “Alpine” la rende l’auto sportiva ideale per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi. Il telaio “Sport” dell’Alpine A110 S valorizza appieno il motore da 300 CV. Sportiva nell’animo, è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e Kit Aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più spinta, soprattutto in pista. Alpine A110 R è la versione estrema, più leggera e affusolata, ispirata al mondo delle gare automobilistiche anche grazie alla riduzione del peso a 1.082 kg, unitamente a cofano, lunotto posteriore e diffusore rivisitati e specifici per questa versione. Anche il telaio, oggetto di una messa a punto esclusiva, il motore 1,8 litri da 300 CV e l’atmosfera racing, che si respira nell’abitacolo, concorrono a rendere l’esperienza di guida più intensa che mai.