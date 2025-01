Al-Attiyah e Boulanger dominano la quinta tappa del Dakar Rally, ma una penalità li costringe al secondo posto

La quinta tappa del Dakar Rally 2025 da AlUla a Ha’il è stata una vera sfida di resistenza e strategia.

Nonostante una prestazione straordinaria che li ha visti coprire i 428 chilometri cronometrati in appena 4 ore, 22 minuti e 54 secondi, Nasser Al-Attiyah e il suo copilota Édouard Boulanger hanno dovuto fare i conti con una penalità di 10 minuti, che ha compromesso la loro prima vittoria di tappa. Il motivo? Un guasto al supporto della ruota di scorta che ha costretto il team Dacia Sandriders a concludere la tappa senza una delle ruote di scorta obbligatorie.

Questa penalità li ha relegati al secondo posto, per appena un secondo di differenza dal miglior tempo ufficiale di giornata. Un margine minimo, che sottolinea quanto sia stato determinante il loro ritmo nella difficile prova saudita.

Un risultato che li rilancia nella classifica generale

Partiti dal settimo posto nella classifica generale al mattino, Al-Attiyah e Boulanger hanno dimostrato una tenacia impressionante, riuscendo a risalire fino alla quarta posizione complessiva. La loro strategia era chiara: spingere al massimo per recuperare terreno prima della giornata di riposo prevista a Ha’il.

“Oggi c’era un solo modo di affrontare la tappa: spingere e vincere,” ha dichiarato Al-Attiyah. “Volevamo ridurre il distacco prima del Rest Day e sono molto soddisfatto. Vedremo cosa succederà la prossima settimana, ma questa tappa è stata importante per dimostrare la nostra velocità e la competitività della macchina.”

Il debutto dei Dacia Sandriders al Dakar Rally

La performance odierna ha un sapore speciale per il team Dacia Sandriders, che sta disputando per la prima volta il leggendario Dakar Rally dopo il debutto al Rallye du Maroc lo scorso ottobre. Nonostante le difficoltà incontrate nelle prime tappe, il team ha mostrato grande spirito di adattamento e collaborazione.

Il successo mancato per un soffio nella quinta tappa avrebbe segnato una prima vittoria storica per la squadra. Tuttavia, la determinazione e la velocità dimostrata lasciano ben sperare per le prossime tappe.

Il supporto fondamentale di Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno

Un altro aspetto fondamentale della giornata è stato il lavoro di squadra. I compagni di team Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno hanno giocato un ruolo chiave nel supportare Al-Attiyah e Boulanger. Dopo essere stati rallentati da un problema al servosterzo nella seconda tappa, i due spagnoli hanno deciso di dedicarsi a un ruolo di supporto.

“Sapevamo che se fossimo arrivati da Nasser senza gomme o pezzi di ricambio, avremmo avuto problemi,” ha spiegato Gutiérrez. “Abbiamo aspettato il loro arrivo all’inizio della tappa e poi siamo andati avanti insieme. Mi dispiace per la penalità di Nasser, ma ha dimostrato che può vincere quando vuole, ed è questo che conta.”

I due piloti hanno completato la tappa in 4 ore, 53 minuti e 27 secondi, assicurandosi la quattordicesima posizione di giornata.

Penalità decisa dal regolamento

La penalità inflitta ad Al-Attiyah e Boulanger è dovuta alla mancanza di una ruota di scorta, elemento obbligatorio per regolamento. Il team ha già annunciato un’indagine per capire cosa abbia causato il guasto al supporto della ruota.

“Non è ancora chiaro quando e perché il telaio di supporto della ruota di scorta abbia ceduto,” hanno dichiarato i tecnici della Dacia Sandriders. “Ma stiamo lavorando per evitare che il problema si ripeta nelle prossime tappe.”

Classifica provvisoria della quinta tappa (non ufficiale)

Percorso: AlUla-Ha’il

Distanza tappa: 428 km

Distanza totale: 491 km

Classifica tappa:

2° posto: Nasser Al-Attiyah (QAT)/Édouard Boulanger (FRA), +0.1s

14° posto: Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (ESP), +20m34s

Classifica generale dopo la quinta tappa:

4° posto: Nasser Al-Attiyah (QAT)/Édouard Boulanger (FRA), +35m53s

45° posto: Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (ESP), +37h34m39s

Il dato del giorno: 4h22m54s

Questo è il tempo impiegato da Nasser Al-Attiyah ed Édouard Boulanger per completare la quinta tappa del Dakar Rally 2025. Il loro è stato il tempo più veloce della giornata, ma la penalità di 10 minuti ha impedito loro di ottenere la prima vittoria di tappa per il team Dacia Sandriders.

Il programma: giornata di riposo a Ha’il

Venerdì 10 gennaio è il tanto atteso giorno di riposo per i partecipanti al Dakar Rally. La pausa a Ha’il servirà agli equipaggi per ricaricare le energie prima della ripresa della competizione, prevista per sabato 11 gennaio.

Restano ancora 4245 chilometri da percorrere, di cui 2464 contro il tempo, prima dell’arrivo finale a Shubaytah, previsto per venerdì 17 gennaio. La sfida è tutt’altro che conclusa.