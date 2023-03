Alpine pronta per il campionato mondiale FIA di Endurance a Sebring

Poco meno di un anno dopo la vittoria da antologia conseguita a Sebring nella categoria top del FIA WEC, Alpine si appresta a tornare in Florida per iniziare la nuova stagione di Endurance.

Come da tradizione, il Prologo darà il via alla stagione questo weekend. Vere e proprie prove generali prima della 1000 Miglia di Sebring, prima gara del calendario prevista per la settimana successiva, questi due giorni di prove consentono a tutti i concorrenti di incontrarsi sullo stesso circuito nel momento in cui si concentrano sugli ultimi preparativi. Con un tempo di guida massimo di dodici ore e trenta minuti suddivisi in quattro sessioni, Alpine Elf Endurance Team e i suoi piloti ce la metteranno tutta per perfezionare gli automatismi e trovare i migliori compromessi affinché le A470 prendano bene le misure e superino le tante sfide del circuito americano.

Alpine conosce perfettamente Sebring, un monumento del motorsport. Costruito laddove un tempo sorgeva un aeroporto militare, il Sebring International Raceway è un mix di diciassette curve e diversi rettilinei che si snodano su una pista estremamente abrasiva e accidentata tra i tratti storici in cemento e asfalto. Considerata uno degli elementi chiave della gara, questa superficie atipica è spettacolare e soprattutto tremenda per gli ammortizzatori e i fondi piatti, se i settaggi non sono ottimali, nel passaggio tra i vari rivestimenti.

Alpine, che gareggia a Sebring dal lontano 1964, vanta nel suo track record soprattutto un podio nella categoria LMP2 e una vittoria nelle Hypercar. Alpine Elf Endurance Team potrà contare sulla sua gloriosa storia per completare due giornate produttive e massimizzare le possibilità di successo in una categoria LMP2 sempre più competitiva e agguerrita.

Anche le conoscenze dei piloti saranno preziose per raggiungere l’obiettivo. André Negrão, che aveva già preso il volante dell’A470 l’unica volta che, in passato, era stato a Sebring, si era piazzato secondo nella categoria LMP2 nel 2019, prima di imporsi in classifica generale con Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre nel 2022. Proprio come il suo nuovo compagno di squadra Memo Rojas, vincitore della 12 Ore di Sebring nel 2014, il pilota brasiliano porrà il suo know-how al servizio del team e di Olli Caldwell, il terzo uomo dell’A470 n. 35 che corre per la prima volta su questo circuito.

Il contributo di Matthieu Vaxiviere sarà altrettanto importante sull’auto gemella. Forte del successo conseguito dodici mesi fa, il pilota francese ci terrà assolutamente a ripetere l’exploit in un’altra categoria con Charles Milesi, che ha scoperto Sebring l’anno scorso con la LMP2 di Signatech, e Julien Canal. Quest’ultimo, peraltro, farà il suo grande ritorno a Sebring, undici anni dopo il grande successo conseguito nella manche inaugurale del Campionato Mondiale FIA di Endurance!

Prima di questo appuntamento, gli equipaggi hanno potuto familiarizzare con l’Alpine A470 prendendo il volante all’Algarve International Circuit di Portimao. Il 15 febbraio, entrambi i prototipi sono stati spediti per via marittima a Sebring, dove il team sta lavorando da lunedì per prepararli prima del Prologo previsto per sabato prossimo alle 8.45 ora locale. Alla fine del weekend, Alpine Elf Endurance Team analizzerà tutti i dati raccolti, prima di immergersi in una settimana che celebra il motorsport nordamericano a tutto tondo, con la 1000 Miglia di Sebring (FIA WEC) e la 12 Ore di Sebring (IMSA) a dividersi le luci della ribalta.