Basso e Granai su Toyota Yaris Rally 2 vincono il Rally Regione Piemonte

Nel cuore delle colline piemontesi, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno scritto una nuova pagina della loro storia sportiva, dominando il Rally Regione Piemonte.

Al volante della loro Toyota GR Yaris Rally2, il duo ha impresso un ritmo serrato sin dalle prime battute, trionfando nel secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco).

La gara, che ha visto i piloti sfidarsi su un percorso totale di 111 km di prove speciali, è stata caratterizzata da una lotta al vertice con avversari di calibro internazionale. Nonostante la concorrenza agguerrita, Basso e Granai hanno mantenuto la leadership grazie a una guida precisa e determinata, approfittando anche dell'uscita di strada di Crugnola-Ometto nella PS7, un incidente che ha rallentato notevolmente i diretti rivali.

Stéphane Lefebvre e Kevin Hamard, su una vettura concorrente, hanno chiuso la gara al secondo posto assoluto con un distacco di soli 3.1 secondi dai leader. Tuttavia, la loro performance non è stata sufficiente per influenzare la classifica del CIAR Sparco, dove Campedelli-Canton hanno saputo cogliere l'occasione nel finale per assicurarsi il secondo posto, seguiti da Signor-Michi.

L'evento si è concluso nel suggestivo centro storico di Alba, dove i team e gli appassionati si sono riuniti per celebrare i vincitori e le emozionanti sfide del giorno. Con questa vittoria, Basso e Granai consolidano la loro posizione nel panorama rallyistico italiano, dimostrando ancora una volta di essere una coppia vincente sia a livello nazionale che europeo.